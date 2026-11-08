Ross Sykes kopt Union naar de leidersplaats, Genk ziet top steeds verder weglopen

Union Saint-Gilloise moest geduld oefenen, maar haalde het uiteindelijk met 1-0 van Racing Genk. Ross Sykes kroonde zijn terugkeer in de basis met het enige doelpunt: een rake kopbal, zijn handelsmerk.

Na de euforie van de overwinning in Vigo ontving Union Saint-Gilloise Racing Genk in het Dudenpark. Door het gelijkspel van Club Brugge tegen Anderlecht lag de leidersplaats voor het grijpen. Trainer besloot Ross Sykes voor het eerst opnieuw aan de aftrap te brengen, ten koste van Nohim Chibani. Raul Florucz kreeg dan weer de voorkeur op Relehobile Mofokeng.

Bij Genk voerde Jess Thorup nog meer wijzigingen door na de nederlaag in Mechelen. De Deense coach schakelde over naar een defensie met drie, met Christiaan Ravych naast Matte Smets en kersvers Rode Duivel Josue Kongolo.

Voorin behield Thorup wel zijn fysieke slagkracht. Aaron Bibout vormde een duo met Rafiu Durosinmi, terwijl Junya Ito, Jeppe Erenbjerg en Noah Adedeji-Sternberg op de bank startten. Daan Heymans was de enige aanvallend ingestelde middenvelder in de basis.

Genk toont meteen ambitie

Beide teams begonnen zonder afwachtende houding. Genk zorgde als eerste voor dreiging met enkele gevaarlijke voorzetten in de zestien, maar Union werkte die situaties degelijk weg en vond daarna stilaan zijn combinatiespel.

Ook de Genkse achterhoede stond aanvankelijk goed georganiseerd. In het eerste kwartier kreeg ze slechts een ongevaarlijke omhaal van Kévin Rodriguez te verwerken. Halverwege de eerste helft leek Durosinmi vervolgens alleen op Hervé Koffi af te gaan nadat hij aan de aandacht van Sykes was ontsnapt. De doelman pakte uit met een sterke tussenkomst, al ging de vlag nadien alsnog omhoog voor buitenspel.





Evenwicht voor de rust

Union trok het initiatief vervolgens meer naar zich toe. Van de Perre en Zorgane waagden hun kans van buiten het strafschopgebied, maar misten precisie. Luca Brughmans moest wel ingrijpen op een poging van Guilherme aan zijn eerste paal.

De thuisploeg bleef aandringen. Florucz mikte na een hoekschop naast en Rodriguez leek Brughmans aan het werk te zetten na een knappe rush, maar Matte Smets verhinderde dat met een ultieme tackle. Doelpunten vielen er voor de pauze niet: 0-0.

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Na de rust kwam Nohim Chibani in de ploeg voor Nikky Havenaar. Union hervatte scherp. Zorgane krulde de bal nipt naast en Raul Florucz dwong Brughmans met een bijzonder zuivere volley tot een knappe redding. Die sterke start kreeg wel een domper toen een leeggespeelde Kévin Rodriguez snel om een vervanging vroeg.

In de daaropvolgende wisselfase ontsnapte Union aan een achterstand. Genk kreeg een drievoudige kans: Sylla en Chibani gooiden zich in de baan van een poging van Kayembe in de zestien, waarna Daan Heymans de rebound over het doel joeg.

Ross Sykes beslist met zijn handelsmerk

De wedstrijd bleef in evenwicht. Mofokeng werkte een schot slecht af en Chibani kwam in het strafschopgebied dicht in contact met Durosinmi, maar scheidsrechterlijk ingrijpen bleef uit. Union vond uiteindelijk toch de sleutel dankzij een oud vertrouwd wapen: Ross Sykes.

De Engelse verdediger vierde zijn basisplaats met een doelpunt zoals alleen hij dat kan maken. Aan de tweede paal kopte hij Union in de 76e minuut op voorsprong: 1-0. Sykes beperkte zich niet tot scoren, want kort daarna wierp hij zich ook op in de kleine rechthoek. Zonder die opoffering had Heymans mogelijk gelijkgemaakt.

De Genkse middenvelder kreeg vijf minuten voor tijd nog een gouden mogelijkheid na een mislukte ontzetting van Massiré Sylla, maar plaatste de bal naast het doel.

Union hield stand en boekte een verdiende 1-0-zege. De Brusselaars sluiten zo een geslaagde week af en blijven de komende twee weken leider, met één punt voorsprong op Club Brugge.