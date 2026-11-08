Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde"
Foto: © Photonews

Senne Lammens beleefde alweer een bijzonder moeilijke avond bij Manchester United. De Belgische doelman moest zich vier keer omdraaien en droeg bij minstens twee tegendoelpunten een deel van de verantwoordelijkheid. Na afloop volgde scherpe kritiek.

Senne Lammens ligt opnieuw onder vuur in Engeland. Manchester United kreeg vier doelpunten tegen Aston Villa om de oren en de Belgische doelman zag er bij de eerste twee tegentreffers niet goed uit.

De Manchester Evening News, een toonaangevend medium dat de clubs uit Manchester op de voet volgt, gaf Lammens een pijnlijke 3 op 10 voor zijn wedstrijd. "In de fout bij de eerste twee doelpunten van Aston Villa en te traag bij het uitkomen op Alysson later in de eerste helft", schrijft de krant.

Vragen rond Lammens bij Manchester United

Volgens het Engelse medium ontstaan er voor het eerst sinds zijn komst echte twijfels over Lammens op Old Trafford. Dat is niet helemaal nieuw, want de Rode Duivel kreeg ook eerder al kritiek. Zijn recente optreden maakt zijn positie wel een pak moeilijker.

De druk neemt toe nu Manchester United zelf in een mindere periode zit. Voor een doelman wegen fouten dan doorgaans nog zwaarder, zeker bij een club waar elke prestatie breed wordt uitvergroot.

"Niet meer dezelfde sinds zijn WK-fout"

Ashley Young, die 261 wedstrijden voor Manchester United speelde en tegenwoordig analist is bij Sky Sports, spaarde de Belgische goalie niet. Volgens de voormalige Engelse international was Lammens zondag duidelijk mee verantwoordelijk.

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"Hij maakt vandaag geen goede beurt. Sinds hij die fout maakte op het WK, is hij nooit meer dezelfde geweest", aldus Young.

Roy Keane, eveneens analist bij Sky Sports, zag het identiek. De voormalige middenvelder van Manchester United viseerde Lammens vooral bij de openingstreffer, die al in de eerste minuut viel. "De doelman moet het beter doen. Dit is een eenvoudige redding. Aston Villa kon zijn geluk waarschijnlijk niet op."

Keane stelde zich de voorbije weken al vaker vragen bij Lammens. Zo verklaarde hij onlangs nog dat de Belg "punten kost" aan Manchester United. Met de tegenvallende vorm van zijn ploeg en de sterke prestaties van Mike Penders bij Chelsea, kan die druk op termijn ook doorsijpelen naar de nationale ploeg.

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