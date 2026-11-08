Tsawa greep zijn kans bij Club Brugge en beleefde een heel bijzonder moment tegen Anderlecht

Cheveyo Tsawa mocht tegen Anderlecht voor het eerst aan de aftrap verschijnen in de Jupiler Pro League. De jonge middenvelder was bijzonder tevreden met het vertrouwen dat hij van de technische staf kreeg en wilde die kans met beide handen grijpen.

Door het uitvallen van Vetlesen en de schorsing van Potts had Ivan Leko een extra middenvelder nodig. “Ik was heel erg blij toen ik te horen kreeg dat ik mocht spelen. Ik heb het hele seizoen heel hard gewerkt. Dit was het moment om mezelf te bewijzen”, vertelde Tsawa na afloop.

De 19-jarige Zwitser baalde uiteraard van het resultaat. “Ik ben blij met mijn prestatie, maar uiteindelijk is het resultaat het allerbelangrijkste. Jammer genoeg konden we niet winnen.”

Tsawa zag Club Brugge de controle behouden

Volgens Tsawa had Club Brugge nochtans voldoende in handen om Anderlecht over de knie te leggen. “We hadden de volledige controle over de wedstrijd, maar scoorden het tweede doelpunt niet. Toch speelden we een goede wedstrijd”, analyseerde hij.

Bijzondere assist voor Vanaken

Zijn basisplaats werd bovendien extra speciaal dankzij een assist voor Hans Vanaken. De aanvoerder kopte op aangeven van Tsawa zijn vijftiende competitiedoelpunt tegen Anderlecht binnen, uitgerekend in zijn 500ste wedstrijd in de Jupiler Pro League.

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“Het was heel speciaal om een assist te geven aan Vanaken. Het is een erg grote speler en ik ben blij voor hem met zijn doelpunt in zijn 500ste wedstrijd in de Jupiler Pro League”, besloot de jonge middenvelder.