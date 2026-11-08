Van 0-2 naar 2-2, van 2-4 naar 4-4: waanzinnige avond voor Manchester United (en pijnlijke voor Lammens)

Manchester United heeft op spectaculaire wijze een punt uit de brand gesleept tegen Aston Villa. Op Old Trafford leek de ploeg van Michael Carrick na een dramatische start en een nieuwe dubbele achterstand op weg naar een pijnlijke nederlaag, maar in de absolute slotfase werd het alsnog 4-4. Youri Tielemans scoorde zijn eerste doelpunt voor United, terwijl Senne Lammens een bijzonder bewogen avond beleefde.

De bezoekers stonden na amper vier minuten al 0-2 voor. Alysson opende de score met een schot door de benen van Lammens, die kort daarna ook bij de treffer van Nicolas Jackson niet vrijuit ging. Bruno Fernandes bracht United vanaf de stip terug in de wedstrijd, waarna Tielemans vlak voor rust met een knappe afwerking voor de 2-2 zorgde.

Tielemans scoort, maar Villa slaat opnieuw toe

De vreugde bij United was echter van korte duur. Meteen na de pauze haalde Diogo Dalot Alysson onderuit in de zestien en John McGinn zette de strafschop om. Enkele minuten later was het opnieuw raak voor Aston Villa. Lammens tikte een kopbal van Yoro nog uit zijn doel, maar Leon Goretzka was goed gevolgd en werkte de rebound binnen: 2-4.

Carrick probeerde met wissels het tij te keren, maar het leek lange tijd niet te lukken. Youri Tielemans werd na 66 minuten naar de kant gehaald, ondanks zijn eerste doelpunt voor de Engelse topclub. Manchester United bleef zoeken naar een aansluitingstreffer en kwam dichtbij via Mason Mount, die een kwartier voor tijd de lat trof.

Zirkzee en Dorgu redden United in slotfase

In de absolute slotfase ontplofte Old Trafford alsnog. Joshua Zirkzee, ex-Anderlecht, bracht de spanning terug met de 3-4 in de 92ste minuut. United rook bloed en bleef aandringen. In de zesde minuut van de toegevoegde tijd zorgde Patrick Dorgu uiteindelijk voor de waanzinnige 4-4. Zo ontsnapte Manchester United alsnog aan een nieuwe nederlaag, al blijft het puntenverlies een flinke tegenvaller voor Carrick.