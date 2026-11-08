Vanhaezebrouck spaart Club Brugge én Anderlecht niet: "Ze mogen hen dankbaar zijn"

Club Brugge en Anderlecht hebben zondagmiddag de punten gedeeld na een 1-1-gelijkspel. Na afloop had Hein Vanhaezebrouck bij DAZN heel wat opmerkingen over de aanpak van beide ploegen. Vooral de defensieve ingesteldheid van Anderlecht en de risico's die Club Brugge blijft nemen, vielen hem op.

Vanhaezebrouck stelde zich vragen bij de tactische keuze van Anderlecht. "Ik weet niet of je Club Brugge geen punten kunt afnemen wanneer je hen wél durft te confronteren en zelfs probeert terug te duwen. Andere ploegen hebben al bewezen dat Club Brugge kwetsbaar kan zijn."

Anderlecht bracht offensief te weinig

Volgens de analist had paars-wit veel meer kunnen proberen. "Anderlecht heeft er vandaag voor gekozen om een defensief blok neer te zetten en vooral heel goed te verdedigen. In de eerste helft komen ze daar goed mee weg, want toen hadden ze meer dan één doelpunt kunnen slikken. Uiteindelijk hebben ze offensief zo goed als niets gebracht."

Toch ontsnapte ook Club Brugge niet aan kritiek. "Eigenlijk mogen ze Club Brugge dankbaar zijn dat het zich op bepaalde momenten toch wel te gemakkelijk laat uitspelen in dat typische systeem waarbij overal één tegen één wordt verdedigd", stelde Vanhaezebrouck vast.

Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Club Brugge

Vooral de manier waarop blauw-zwart bleef verdedigen, begreep hij niet. "Op het moment dat je de wedstrijd volledig in handen hebt, zou je toch wat meer zekerheid kunnen inbouwen. Dat bijvoorbeeld Mechele niet meer probeert om voortdurend naar voren te stappen, maar zegt: laat de tegenstander daar maar aan de bal komen, wij zorgen ervoor dat we op tijd terug zijn."

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Vanhaezebrouck verwacht dat die tactische keuzes nog onderwerp van discussie zullen worden. "Dat is jammer voor Club Brugge. Ik denk dat daar nog wel over gesproken zal worden. Het is misschien de eerste keer dat het ook echt in het resultaat tot uiting komt dat dat één-tegen-éénsysteem risico's inhoudt. Club Brugge is daar al heel vaak mee weggekomen, maar vandaag niet."