Vreemde rel rond Kevin De Bruyne bij Napoli: makelaar moet zelfs ingrijpen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Vreemde rel rond Kevin De Bruyne bij Napoli: makelaar moet zelfs ingrijpen
Foto: © photonews

Kevin De Bruyne is opnieuw betrokken geraakt bij een opmerkelijke rel in Italië. Na zijn woordenwisseling met ploegmaat Lorenzo Lucca tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto verschenen er plots scherpe berichten over de Rode Duivel op sociale media. Die leken afkomstig van een familielid van Lucca, maar nu blijkt er iets helemaal anders aan de hand.

Napoli ging woensdag met zware 4-1-cijfers onderuit bij FC Porto. Tijdens die wedstrijd kregen De Bruyne en Lucca het op het veld met elkaar aan de stok. De beelden van hun woordenwisseling zorgden voor heel wat ophef in Italië, maar daar bleef het niet bij.

Vermeende broer haalt uit naar De Bruyne

Kort na de wedstrijd verscheen op TikTok een bericht van iemand die zich voordeed als Giovanni Lucca, de broer van de Italiaanse spits. Het account nam het op voor Lorenzo en haalde uit naar De Bruyne. Verschillende Italiaanse media namen het verhaal over, waardoor de discussie nog meer aandacht kreeg.

Alleen bleek het hele verhaal niet te kloppen. Napoli liet weten dat Lorenzo Lucca helemaal geen broer heeft die Giovanni heet. Zijn enige broer heet Riccardo. De persoon achter het account had dus ten onrechte beweerd familie te zijn van de aanvaller.

Makelaar reageert bijzonder scherp

Zaterdag kwam ook Giuseppe Riso, de makelaar van Lucca, tussenbeide. Tegenover het Italiaanse persagentschap ANSA ontkende hij dat de berichten van een familielid afkomstig waren. Hij benadrukte dat het bewuste profiel niets met de echte broer van zijn speler te maken heeft.

Lees ook... 🎥 Kevin De Bruyne zal gevloekt hebben: Napoli beleeft frustrerende namiddag
Riso uitte bovendien stevige kritiek op de verspreiding van de valse berichten. Volgens hem is het onaanvaardbaar dat uitspraken aan mensen worden toegeschreven zonder eerst de authenticiteit ervan te controleren. Hij betreurde dat de berichtgeving de reputatie van de betrokken spelers kon schaden. Daarmee krijgt de rel rond De Bruyne en Lucca een bijzonder onverwacht staartje.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lazio
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

🎥 Kevin De Bruyne zal gevloekt hebben: Napoli beleeft frustrerende namiddag

🎥 Kevin De Bruyne zal gevloekt hebben: Napoli beleeft frustrerende namiddag

14:37
Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Ze hebben me geweldig geantwoord"

Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Ze hebben me geweldig geantwoord"

18:20
Miserie blijft duren voor Lierse, ook tegen tienkoppig Eupen

Miserie blijft duren voor Lierse, ook tegen tienkoppig Eupen

18:06
Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk

Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk

17:54
1
Edward Still plots ontslagen bij La Louvière: voorzitter onthult opvallende details

Edward Still plots ontslagen bij La Louvière: voorzitter onthult opvallende details

17:30
Leko verklaart keuze voor Vermant en Tresoldi, maar is bijzonder cryptisch over afwezige Diakhon Reactie

Leko verklaart keuze voor Vermant en Tresoldi, maar is bijzonder cryptisch over afwezige Diakhon

16:42
KRC Genk zit met bijzonder mysterie: zelfs dokters weten niet wat er aan de hand is met aanvaller

KRC Genk zit met bijzonder mysterie: zelfs dokters weten niet wat er aan de hand is met aanvaller

17:00
Hij ging woedend naar huis: dit is de echte reden voor afwezigheid Diakhon tegen Anderlecht

Hij ging woedend naar huis: dit is de echte reden voor afwezigheid Diakhon tegen Anderlecht

16:50
8
Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout" Reactie

Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout"

16:10
16
Antwerp raakt niet uit het dal: opvallend signaal over toekomst van Compper

Antwerp raakt niet uit het dal: opvallend signaal over toekomst van Compper

16:40
2
Ex-Club Brugge-parel kan voor 80 miljoen euro vertrekken: Arsenal zet volgende stap

Ex-Club Brugge-parel kan voor 80 miljoen euro vertrekken: Arsenal zet volgende stap

16:20
2
Hans Vanaken woedend na topper tegen Anderlecht: "Slaat nergens op, schaf het gewoon af"

Hans Vanaken woedend na topper tegen Anderlecht: "Slaat nergens op, schaf het gewoon af"

15:53
32
Vanhaezebrouck spaart Club Brugge én Anderlecht niet: "Ze mogen hen dankbaar zijn"

Vanhaezebrouck spaart Club Brugge én Anderlecht niet: "Ze mogen hen dankbaar zijn"

16:00
Eén klasseflits volstaat: Anderlecht bezorgt Club Brugge zure namiddag op Jan Breydel

Eén klasseflits volstaat: Anderlecht bezorgt Club Brugge zure namiddag op Jan Breydel

15:25
🎥 Hans Vanaken doet wat geen enkele speler van Club Brugge of Anderlecht ooit kon

🎥 Hans Vanaken doet wat geen enkele speler van Club Brugge of Anderlecht ooit kon

15:40
Christos Tzolis zorgt voor ophef bij Arsenal: Arteta grijpt in

Christos Tzolis zorgt voor ophef bij Arsenal: Arteta grijpt in

15:20
Meer nieuws over Vincent Kompany: dit is wanneer hij terugkeert

Meer nieuws over Vincent Kompany: dit is wanneer hij terugkeert

15:00
OHL-coach Timmy Simons viseert Belgische voetbalbond: "Dan is het kot weer te klein"

OHL-coach Timmy Simons viseert Belgische voetbalbond: "Dan is het kot weer te klein"

14:20
Nieuwe dreun voor Kompany: Eberl bevestigt pijnlijk nieuws

Nieuwe dreun voor Kompany: Eberl bevestigt pijnlijk nieuws

14:00
Het blijft maar mislopen voor Ruud Vormer: spelers doorbreken stilte

Het blijft maar mislopen voor Ruud Vormer: spelers doorbreken stilte

13:40
Ex-Genk-spits Tolu Arokodare maakt opnieuw diepe indruk in Nederland

Ex-Genk-spits Tolu Arokodare maakt opnieuw diepe indruk in Nederland

13:20
Onaangename verrassing voor Leko: Club Brugge ziet plannen plots in duigen vallen vlak voor topper

Onaangename verrassing voor Leko: Club Brugge ziet plannen plots in duigen vallen vlak voor topper

12:44
Johan Boskamp met vernieuwde moed voor Club - Anderlecht: "Leuk dat hij aan alles schijt heeft"

Johan Boskamp met vernieuwde moed voor Club - Anderlecht: "Leuk dat hij aan alles schijt heeft"

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 11
Venezia Venezia 2-1 Udinese Udinese
Cagliari Cagliari 1-0 Frosinone Frosinone
Torino Torino 1-1 Lecce Lecce
Parma Parma 1-2 Bologna Bologna
AS Roma AS Roma 3-0 Sassuolo Sassuolo
Napoli Napoli 1-1 Lazio Lazio
Genoa Genoa 1-2 AC Milan AC Milan
Monza Monza 0-1 Atalanta Atalanta
Inter Milaan Inter Milaan 2-0 Como Como
Fiorentina Fiorentina 20:45 Juventus Juventus

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout" Dan the Man Dan the Man over Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Ze hebben me geweldig geantwoord" filip hendrix filip hendrix over Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat? Vital Verheyen Vital Verheyen over Hij ging woedend naar huis: dit is de echte reden voor afwezigheid Diakhon tegen Anderlecht We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Union SG - KRC Genk: - Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp raakt niet uit het dal: opvallend signaal over toekomst van Compper NikiSan NikiSan over Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut The Purple Knight The Purple Knight over Hans Vanaken woedend na topper tegen Anderlecht: "Slaat nergens op, schaf het gewoon af" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Manchester United - Aston Villa: 2-2 What the Frog What the Frog over Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved