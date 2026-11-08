Vreemde rel rond Kevin De Bruyne bij Napoli: makelaar moet zelfs ingrijpen

Kevin De Bruyne is opnieuw betrokken geraakt bij een opmerkelijke rel in Italië. Na zijn woordenwisseling met ploegmaat Lorenzo Lucca tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto verschenen er plots scherpe berichten over de Rode Duivel op sociale media. Die leken afkomstig van een familielid van Lucca, maar nu blijkt er iets helemaal anders aan de hand.

Napoli ging woensdag met zware 4-1-cijfers onderuit bij FC Porto. Tijdens die wedstrijd kregen De Bruyne en Lucca het op het veld met elkaar aan de stok. De beelden van hun woordenwisseling zorgden voor heel wat ophef in Italië, maar daar bleef het niet bij.

Vermeende broer haalt uit naar De Bruyne

Kort na de wedstrijd verscheen op TikTok een bericht van iemand die zich voordeed als Giovanni Lucca, de broer van de Italiaanse spits. Het account nam het op voor Lorenzo en haalde uit naar De Bruyne. Verschillende Italiaanse media namen het verhaal over, waardoor de discussie nog meer aandacht kreeg.

Alleen bleek het hele verhaal niet te kloppen. Napoli liet weten dat Lorenzo Lucca helemaal geen broer heeft die Giovanni heet. Zijn enige broer heet Riccardo. De persoon achter het account had dus ten onrechte beweerd familie te zijn van de aanvaller.

Makelaar reageert bijzonder scherp

Zaterdag kwam ook Giuseppe Riso, de makelaar van Lucca, tussenbeide. Tegenover het Italiaanse persagentschap ANSA ontkende hij dat de berichten van een familielid afkomstig waren. Hij benadrukte dat het bewuste profiel niets met de echte broer van zijn speler te maken heeft.

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Riso uitte bovendien stevige kritiek op de verspreiding van de valse berichten. Volgens hem is het onaanvaardbaar dat uitspraken aan mensen worden toegeschreven zonder eerst de authenticiteit ervan te controleren. Hij betreurde dat de berichtgeving de reputatie van de betrokken spelers kon schaden. Daarmee krijgt de rel rond De Bruyne en Lucca een bijzonder onverwacht staartje.