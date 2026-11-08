Yann Sommer weet waarom Anderlecht zo diep terugplooide tegen Club Brugge

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Brugge
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Yann Sommer weet waarom Anderlecht zo diep terugplooide tegen Club Brugge
Foto: © Photonews

Club Brugge moest tegen Anderlecht vrede nemen met een gelijkspel, maar doelman Yann Sommer zag voldoende redenen om niet al te zwaar te tillen aan het puntenverlies. De Zwitser vond dat Blauw-Zwart de wedstrijd grotendeels controleerde, al bleek het bijzonder moeilijk om door de defensieve organisatie van paars-wit te breken.

Anderlecht zakte geregeld ver terug en gaf weinig ruimte weg achter de laatste lijn. Daardoor moest Club Brugge geduldig zoeken naar openingen. “De tegenstander stond erg laag en verdedigde goed. Het was moeilijk om ruimte achter de verdediging te vinden. Soms lukte dat, maar dat is voetbal”, analyseerde Sommer na afloop.

Sommer wijst ook naar eigen ploeg

De doelman legde de verantwoordelijkheid voor het gesloten wedstrijdbeeld niet uitsluitend bij Anderlecht. Volgens hem had Club Brugge zelf ook een aandeel in de manier waarop de bezoekers zich opstelden. Blauw-Zwart had veel balbezit en dwong paars-wit daardoor steeds verder achteruit.

“Volgens mij kwam dat ook door ons. Wij hadden de controle en zij wisten dat ze ons niet te veel ruimte achter de verdediging konden geven. Daarom stonden ze wat lager”, legde Sommer uit.

Sommer zag bovendien genoeg mogelijkheden om het aft e maken. “We hadden goede controle, brachten kwaliteit aan de bal en creëerden enkele goede mogelijkheden. We hadden gezegd dat we nog een tweede doelpunt wilden maken, maar uiteindelijk moeten we dit punt aanvaarden.”

Geen zorgen over de voorsprong op Anderlecht

Voor Sommer was het gelijkspel niet alleen een gemiste kans om verder uit te lopen, maar ook een resultaat waarmee Club Brugge verder kan. Anderlecht blijft op acht punten staan, een comfortabele marge in de titelstrijd. Toch wilde de Zwitser zich niet laten verleiden tot uitspraken over de stand of de mogelijke gevolgen van het resultaat.

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“Ik kijk eigenlijk nooit naar de rangschikking. Het is nog te vroeg om daarmee bezig te zijn. We moeten stap voor stap werken. Er staan nog veel wedstrijden op het programma en we moeten ons gewoon op de volgende wedstrijd richten”, klonk het nuchter.

Persoonlijk had Sommer een kalme avond. De goal was quasi de enige kans die Anderlecht had. “Dit soort wedstrijden hoort bij het werk van een doelman. Het was fijn om mijn ploeg voor mij aan het werk te zien”, vertelde hij.

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