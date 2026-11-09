🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

Een bijzonder kort optreden voor Kembo Diliwidi bij FCV Dender. De invaller stond amper tien seconden op het veld in de derby tegen Lokeren toen hij al mocht gaan douchen. Een zware overtreding op Arens leverde hem meteen een rode kaart op.

De 20-jarige Diliwidi was nog maar net tussen de lijnen gekomen toen hij zich in een duel vergreep aan zijn tegenstander. Scheidsrechter Stevens twijfelde niet en stuurde de Dender-speler rechtstreeks van het veld.

De uitsluiting bleek meteen een kantelmoment. Dender stond op dat moment 0-2 voor, maar moest plots met tien man verder. Lokeren rook zijn kans en trok onmiddellijk naar voren.

Dender stond 2-0 voor, maar na de rode kaart ging het bergaf

Toon Janssen profiteerde van de numerieke meerderheid om de aansluitingstreffer te maken. Amper enkele minuten later zorgde invaller Ademola Ola-Adebomi voor de gelijkmaker: 2-2.

Voor Diliwidi werd het zo een bijzonder pijnlijke invalbeurt. Hij liet Dender na amper tien seconden met een man minder achter in een wedstrijd die nog volledig moest kantelen.

Ook Lokeren eindigde de derby uiteindelijk met tien spelers. Luan Simnica pakte in de blessuretijd zijn tweede gele kaart. De uitsluiting van Diliwidi was echter het moment dat de wedstrijd helemaal deed omslaan.



Lees ook... Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm›