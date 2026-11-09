🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

Jari De Busser beleefde een moeilijke avond in de Eredivisie tegen FC Groningen. AZ Alkmaar zette een pijnlijke fout van de Belgische doelman uiteindelijk wel recht en won na een spectaculaire comeback met 4-3.

In zijn laatste wedstrijd voor hij zich bij de Rode Duivels meldt voor de interlandperiode in november, heeft Jari De Busser met AZ Alkmaar gewonnen van FC Groningen. De Alkmaarders haalden het in eigen huis met 4-3.

Voor De Busser begon de avond nochtans dramatisch. Al in de tweede minuut moest de Belgische doelman zich omdraaien na een treffer van Jacob Ondrejka, de voormalige speler van Antwerp.

Groningen loopt uit na pijnlijke miscommunicatie

AZ maakte snel gelijk, maar na de rust leek Groningen de wedstrijd in handen te nemen. De bezoekers liepen uit tot 1-3, met vooral die derde goal als pijnlijk moment voor De Busser.

De doelman lag aan de basis van de aanval, maar verloor de bal na een misverstand met een ploegmaat. Thom van Bergen profiteerde zonder aarzelen en werkte de 1-3 af.

AZ Alkmaar recht de rug in slotfase

AZ weigerde zich neer te leggen bij die achterstand. De thuisploeg maakte in het laatste halfuur nog drie doelpunten en trok een bijzonder doelpuntrijke partij alsnog naar zich toe. Groningen eindigde de wedstrijd met negen spelers, terwijl AZ met een 4-3-zege alsnog met een goed gevoel de interlandbreak intrekt.



