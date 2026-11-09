🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

Het 4-4-gelijkspel tussen Manchester United en Aston Villa leverde niet alleen spektakel op het veld op. Ook na het laatste fluitsignaal bleef de spanning hoog oplopen. Aston Villa-coach Unai Emery zorgde voor een opmerkelijk interview bij Sky Sports, waarin hij steeds meer gefrustreerd raakte door de vragen. De aanleiding was de late gelijkmaker van Manchester United, waarbij Senne Lammens een hoofdrol speelde.

Emery had het veld al verlaten toen United in de toegevoegde tijd nog de 4-4 scoorde. De Spaanse trainer werd achteraf gevraagd waarom hij al richting de kleedkamers was gegaan. Zijn antwoord zorgde meteen voor verwarring. "Ze scoorden in minuut 96", reageerde hij in zijn beste Engels. Toen de journalist vroeg of hij geëmotioneerd was, leek de communicatie alleen maar moeilijker te worden.

"More questions?" 😡 An explosive interview from Unai Emery! https://t.co/KRGYP7fi3h — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 8, 2026

"Nee, nee! Geen emotie. United scoorde na 96 minuten en 30 seconden, terwijl er maar zes minuten extra tijd waren. Ik dacht dat de match er al op zat. Mijn Engels is héél slecht, maar dit is toch duidelijk?", probeerde Emery uit te leggen. De interviewer leek nog niet helemaal mee, waarop de coach zichtbaar geïrriteerd raakte. "Dank je, heb je nog een vraag? Nog, nog, nog meer vragen?", klonk het op een bijzonder ongemakkelijk moment voor de camera.

Aston Villa woest over rol van Lammens bij gelijkmaker

De frustratie van Emery had niet alleen te maken met het tijdstip van de gelijkmaker. Vooral de manier waarop die tot stand kwam, zat de bezoekers bijzonder hoog. Bij de hoekschop in de slotfase kwam Senne Lammens in de zestien van Aston Villa stevig in contact met doelman Emiliano Martínez? Nee, het was Villa-doelman Zion Suzuki die door de Belg werd gehinderd. Lammens leek daarbij weinig aandacht te hebben voor de bal en liep zijn collega-doelman aan.



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De scheidsrechter liet het doelpunt echter gewoon gelden. Dat zorgde voor ongeloof bij de spelers en staf van Aston Villa. Ook analist Roy Keane, voormalig aanvoerder van Manchester United, zag geen reden om de treffer af te keuren. Volgens hem hoort dergelijk contact nu eenmaal bij een contactsport. Bij Villa konden ze zich daar allerminst in vinden.

Sportief directeur Damian Vidagany liet achteraf op X duidelijk verstaan dat de club de beslissing niet zomaar zou aanvaarden. "Er wordt hier maar al te handig gebruikgemaakt van de term 'contactsport'", schreef hij. Volgens Vidagany hadden de scheidsrechters de clubs afgelopen zomer nog duidelijk gemaakt dat het niet langer toegelaten was om doelmannen opzettelijk uit balans te brengen.

Villa verwijst naar afspraken rond doelmannen

Vidagany vond dat de actie van Lammens precies onder die afspraak viel. "Lammens keek niet eens naar de bal, maar ging meteen op Zion af om hem met zijn heup te raken", stelde hij. Daarmee legde Aston Villa de verantwoordelijkheid voor de hinder bij de Belgische doelman. Dat de treffer uiteindelijk werd goedgekeurd, maakte de woede bij de Engelse club alleen maar groter.