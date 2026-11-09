🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

Het 4-4-gelijkspel tussen Manchester United en Aston Villa leverde niet alleen spektakel op het veld op. Ook na het laatste fluitsignaal bleef de spanning hoog oplopen. Aston Villa-coach Unai Emery zorgde voor een opmerkelijk interview bij Sky Sports, waarin hij steeds meer gefrustreerd raakte door de vragen. De aanleiding was de late gelijkmaker van Manchester United, waarbij Senne Lammens een hoofdrol speelde.

Emery had het veld al verlaten toen United in de toegevoegde tijd nog de 4-4 scoorde. De Spaanse trainer werd achteraf gevraagd waarom hij al richting de kleedkamers was gegaan. Zijn antwoord zorgde meteen voor verwarring. "Ze scoorden in minuut 96", reageerde hij in zijn beste Engels. Toen de journalist vroeg of hij geëmotioneerd was, leek de communicatie alleen maar moeilijker te worden.

 

"Nee, nee! Geen emotie. United scoorde na 96 minuten en 30 seconden, terwijl er maar zes minuten extra tijd waren. Ik dacht dat de match er al op zat. Mijn Engels is héél slecht, maar dit is toch duidelijk?", probeerde Emery uit te leggen. De interviewer leek nog niet helemaal mee, waarop de coach zichtbaar geïrriteerd raakte. "Dank je, heb je nog een vraag? Nog, nog, nog meer vragen?", klonk het op een bijzonder ongemakkelijk moment voor de camera.

Aston Villa woest over rol van Lammens bij gelijkmaker

De frustratie van Emery had niet alleen te maken met het tijdstip van de gelijkmaker. Vooral de manier waarop die tot stand kwam, zat de bezoekers bijzonder hoog. Bij de hoekschop in de slotfase kwam Senne Lammens in de zestien van Aston Villa stevig in contact met doelman Emiliano Martínez? Nee, het was Villa-doelman Zion Suzuki die door de Belg werd gehinderd. Lammens leek daarbij weinig aandacht te hebben voor de bal en liep zijn collega-doelman aan.

Lees ook... Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde"

De scheidsrechter liet het doelpunt echter gewoon gelden. Dat zorgde voor ongeloof bij de spelers en staf van Aston Villa. Ook analist Roy Keane, voormalig aanvoerder van Manchester United, zag geen reden om de treffer af te keuren. Volgens hem hoort dergelijk contact nu eenmaal bij een contactsport. Bij Villa konden ze zich daar allerminst in vinden.

Sportief directeur Damian Vidagany liet achteraf op X duidelijk verstaan dat de club de beslissing niet zomaar zou aanvaarden. "Er wordt hier maar al te handig gebruikgemaakt van de term 'contactsport'", schreef hij. Volgens Vidagany hadden de scheidsrechters de clubs afgelopen zomer nog duidelijk gemaakt dat het niet langer toegelaten was om doelmannen opzettelijk uit balans te brengen.

Villa verwijst naar afspraken rond doelmannen

Vidagany vond dat de actie van Lammens precies onder die afspraak viel. "Lammens keek niet eens naar de bal, maar ging meteen op Zion af om hem met zijn heup te raken", stelde hij. Daarmee legde Aston Villa de verantwoordelijkheid voor de hinder bij de Belgische doelman. Dat de treffer uiteindelijk werd goedgekeurd, maakte de woede bij de Engelse club alleen maar groter.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Aston Villa
Senne Lammens

Meer nieuws

Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde"

Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde"

21:40
8
Van 0-2 naar 2-2, van 2-4 naar 4-4: waanzinnige avond voor Manchester United (en pijnlijke voor Lammens)

Van 0-2 naar 2-2, van 2-4 naar 4-4: waanzinnige avond voor Manchester United (en pijnlijke voor Lammens)

19:32
Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

10:20
Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

09:36
6
JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

09:30
2
Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

09:00
Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

08:40
15
Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

08:20
13
Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

08:00
Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend Reactie

Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend

07:20
Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

07:40
Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

07:11
4
🎥 Trossard reageert - ondanks drie assists - woedend richting ploegmaat

🎥 Trossard reageert - ondanks drie assists - woedend richting ploegmaat

06:58
Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

06:29
1
Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

06:00
Tsawa greep zijn kans bij Club Brugge en beleefde een heel bijzonder moment tegen Anderlecht

Tsawa greep zijn kans bij Club Brugge en beleefde een heel bijzonder moment tegen Anderlecht

23:00
2
Antwerp heeft toch iets om zich aan op te trekken: beloftenploeg draait op volle toeren

Antwerp heeft toch iets om zich aan op te trekken: beloftenploeg draait op volle toeren

22:40
1
Anderlecht verdedigt zijn aanpak op Club Brugge: "Zelfs topploegen doen dat"

Anderlecht verdedigt zijn aanpak op Club Brugge: "Zelfs topploegen doen dat"

22:20
4
Franse media maken Rode Duivel Godts helemaal af: dit is volgens hen het probleem

Franse media maken Rode Duivel Godts helemaal af: dit is volgens hen het probleem

22:20
Ivan Leko komt met lof voor Anderlecht-trainer Vitor Bruno: "Chapeau daarvoor!"

Ivan Leko komt met lof voor Anderlecht-trainer Vitor Bruno: "Chapeau daarvoor!"

22:00
Droomstart voor Jonas De Roeck: STVV verplettert Zulte Waregem

Droomstart voor Jonas De Roeck: STVV verplettert Zulte Waregem

21:08
5
Mihajlo Cvetkovic reageert doodeerlijk op zijn doelpunt, dat voor zoveel woede zorgde bij Club Brugge

Mihajlo Cvetkovic reageert doodeerlijk op zijn doelpunt, dat voor zoveel woede zorgde bij Club Brugge

21:00
5
Ross Sykes kopt Union naar de leidersplaats, Genk ziet top steeds verder weglopen

Ross Sykes kopt Union naar de leidersplaats, Genk ziet top steeds verder weglopen

20:27
Rik De Mil maakt zich ondanks zege KAA Gent grote zorgen

Rik De Mil maakt zich ondanks zege KAA Gent grote zorgen

20:20
Bruno snoert critici de mond en heeft duidelijke boodschap voor de Anderlecht-fans over 'project' Reactie

Bruno snoert critici de mond en heeft duidelijke boodschap voor de Anderlecht-fans over 'project'

19:40
1
Yann Sommer weet waarom Anderlecht zo diep terugplooide tegen Club Brugge

Yann Sommer weet waarom Anderlecht zo diep terugplooide tegen Club Brugge

20:00
2
Ivan Leko haalt zwaar uit naar scheidsrechter Vergoote: "Hij was de 'Man van de Match'"

Ivan Leko haalt zwaar uit naar scheidsrechter Vergoote: "Hij was de 'Man van de Match'"

19:00
56
Net opgeroepen voor Rode Duivels en nu dit voor Hugo Cuypers

Net opgeroepen voor Rode Duivels en nu dit voor Hugo Cuypers

18:40
Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Hij heeft me de bek gesnoerd"

Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Hij heeft me de bek gesnoerd"

18:20
12
Miserie blijft duren voor Lierse, ook tegen tienkoppig Eupen

Miserie blijft duren voor Lierse, ook tegen tienkoppig Eupen

18:06
Vreemde rel rond Kevin De Bruyne bij Napoli: makelaar moet zelfs ingrijpen

Vreemde rel rond Kevin De Bruyne bij Napoli: makelaar moet zelfs ingrijpen

18:00
Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk

Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk

17:54
2
Edward Still plots ontslagen bij La Louvière: voorzitter onthult opvallende details

Edward Still plots ontslagen bij La Louvière: voorzitter onthult opvallende details

17:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 10
Everton Everton 3-1 Coventry City Coventry City
Leeds United Leeds United 1-0 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 1-0 Hull City Hull City
Fulham Fulham 1-1 Newcastle United Newcastle United
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Manchester City Manchester City
Ipswich Town Ipswich Town 1-2 Bournemouth Bournemouth
Crystal Palace Crystal Palace 1-3 Liverpool FC Liverpool FC
Brighton Brighton 2-0 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 1-0 Chelsea Chelsea
Manchester United Manchester United 4-4 Aston Villa Aston Villa

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal” Goro Goro over Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?" Redredred Redredred over Antwerp heeft toch iets om zich aan op te trekken: beloftenploeg draait op volle toeren Jacques1963. Jacques1963. over Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout" NikiSan NikiSan over 🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?" Geert66 Geert66 over Hans Vanaken woedend na topper tegen Anderlecht: "Slaat nergens op, schaf het gewoon af" Dan the Man Dan the Man over Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Ze hebben me geweldig geantwoord" Dan the Man Dan the Man over Ivan Leko haalt zwaar uit naar scheidsrechter Vergoote: "Hij was de 'Man van de Match'" Geert66 Geert66 over Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak Andreas2962 Andreas2962 over Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved