🎥 Trossard reageert - ondanks drie assists - woedend richting ploegmaat

Leandro Trossard heeft zich bij Besiktas nog eens in de kijker gespeeld. De Rode Duivel was zondagavond goed voor drie assists in de overtuigende 3-0-zege tegen Gençlerbirligi. Toch eindigde zijn avond met een opvallend moment van frustratie.

In de eerste helft bediende Trossard tweemaal Dusan Vlahovic op maat. De Servische spits werkte beide kansen af en zette Besiktas zo op weg naar de overwinning. Vijf minuten voor tijd leek de Belg ook zelf nog te scoren, maar daar stak Ernest Poku een stokje voor.

Poku snoept Trossard een doelpunt af

Trossard zag de doelman uitkomen en lepelde de bal knap over hem heen. Het leer leek richting doel te rollen, maar Poku tikte het vlak voor de doellijn alsnog binnen. Daardoor kwam de treffer op naam van de ploegmaat en bleef Trossard achter met een goal minder dan gehoopt.

Leandro Trossard, golünü dızlayan Poku’ya tavır yaptı 😅 https://t.co/dXqxgAfYJ9 — A BILA (@abilasports) November 8, 2026

De reactie van de voormalige Arsenal-speler sprak boekdelen. Terwijl zijn ploegmaats het doelpunt vierden, keek Trossard bijzonder zuur en sloeg hij uit frustratie op de boarding. Zelfs Poku kwam hem achteraf een knuffel geven om de ontgoocheling wat weg te nemen.

Toch een avond om tevreden over te zijn

Dat Trossard de treffer eigenlijk als de zijne beschouwde, bleek even later nog uit een camerabeeld. Terwijl de spelers terug naar de middenstip wandelden, deed hij discreet zijn bekende doelpuntenviering richting de camera. De grootste ergernis leek toen alweer weggeëbd.





Sportief gezien had de Belg uiteraard weinig reden tot klagen. Met drie assists had hij een enorm aandeel in de ruime overwinning van Besiktas. Zijn ploeg blijft daardoor vierde in het klassement, op zes punten van leider Galatasaray. Trossard kan zich dus met vertrouwen bij de Rode Duivels melden.