31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

Divock Origi heeft op amper 31-jarige leeftijd een opvallende nieuwe weg ingeslagen. De voormalige spits van de Rode Duivels, Liverpool en AC Milan heeft zijn voetbalcarrière achter zich gelaten en is begonnen aan een opleiding aan de prestigieuze Harvard University. Daar bereidt hij zich voor op een toekomst buiten het voetbal, met bijzondere aandacht voor ondernemerschap.

Voor Origi betekent dat een stevige verandering. De aanvaller was jarenlang actief op het hoogste niveau en groeide bij de Rode Duivels uit tot een bekende naam. Vooral zijn belangrijke rol bij Liverpool, waar hij geregeld op cruciale momenten toesloeg, maakten hem populair bij de supporters. Nu kiest hij voor een heel ander soort uitdaging.

Volgens het Italiaanse Milanisti Channel volgt Origi aan Harvard een programma dat speciaal ontwikkeld is voor topsporters die na hun actieve carrière de stap naar het bedrijfsleven willen zetten. De opleiding moet hem helpen om de vaardigheden en kennis te verwerven die nodig zijn om zelf een onderneming uit te bouwen. Het lijkt erop dat de Belg zijn toekomst niet langer op het voetbalveld ziet.

Van Champions League naar de schoolbanken

Origi heeft op zijn 31ste al een bijzonder parcours achter de rug. Hij brak door bij Lille, speelde vervolgens voor Liverpool en beleefde daar enkele onvergetelijke momenten. Zijn naam zal bij de Engelse club altijd verbonden blijven aan de Champions League-winst van 2019. Met belangrijke doelpunten tegen onder meer Barcelona en Tottenham groeide hij uit tot een cultfiguur op Anfield.

Na zijn periode in Engeland trok de aanvaller naar AC Milan. Daar kon hij de verwachtingen echter niet inlossen. Zijn passage in Italië werd geen succesverhaal en ook nadien kwam hij niet meer echt op gang. De voorbije periode stond zijn sportieve toekomst daardoor steeds meer ter discussie.

Origi kijkt verder dan het voetbal

De keuze voor Harvard is niet zomaar een willekeurige carrièreswitch. Origi heeft al langer belangstelling voor mode en stijl. Die interesses zouden mee verklaren waarom hij zich nu wil verdiepen in de zakelijke wereld. De opleiding richt zich specifiek op sporters die hun ervaring en bekendheid willen omzetten in een carrière als ondernemer.





Voor veel voetballers begint de zoektocht naar een leven na het voetbal pas wanneer hun carrière op zijn einde loopt. Origi lijkt daar op relatief jonge leeftijd al bewust mee bezig te zijn geweest. Met zijn ervaring bij enkele van de grootste clubs van Europa beschikt hij over een netwerk en een achtergrond die hem ook buiten het veld kansen kunnen bieden.