Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

Philippe Albert is onder de indruk van de evolutie die Anderlecht doormaakt. De analist van Sudinfo zag hoe paars-wit op bezoek bij landskampioen Club Brugge een punt uit de brand sleepte. Dat gebeurde met veel strijdlust, nadat de Brusselaars voor rust vooral moesten verdedigen en op twee belangrijke reddingen van Colin Coosemans konden rekenen.

Albert heeft ook lof voor Mihajlo Cvetkovic, die opnieuw zijn waarde bewees. “Naast zijn enorme werkkracht en mentaliteit weet hij ook beslissend te zijn: Cvetkovic stelt nooit teleur”, stelt de analist bij Sudinfo.

Anderlecht slaat toe op Brugs moment van overwicht

“Zo sluit Anderlecht een mooie week af door op het veld van de regerende kampioen met veel karakter een punt te pakken, nadat het eerst de storm had doorstaan en voor rust op twee uitstekende reddingen van Coosemans had gerekend”, analyseert Albert.

De gelijkmaker viel volgens hem bovendien op een bijzonder moment. “Anderlecht maakte gelijk tijdens een sterke fase van Club Brugge, door te profiteren van een tegenstander die overmoedig werd.”

Albert wijst daarbij op de defensieve organisatie van de thuisploeg: “Als je thuis op voorsprong staat, laat je toch geen verdediger (Mechele) alleen achter tegen Cvetkovic ter hoogte van de middenlijn.”

Grote verandering tegenover vorig seizoen

Voor Albert is vooral het verschil met vorig seizoen opvallend. “Vorig jaar zou Anderlecht in dit soort wedstrijden drie of vier doelpunten hebben geïncasseerd.” De Brusselaars konden nu wel standhouden tegen de druk van Club Brugge en keerden met een punt terug naar huis.



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De analist ziet daar een duidelijke verklaring voor. “Je voelt nu dat de spelers dicht bij hun trainer staan en dat er automatismen beginnen te groeien.”