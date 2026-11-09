Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier
Foto: © photonews

Alexis Flips beleeft opnieuw plezier bij Anderlecht. De Fransman opende met een heerlijke vrije trap de weg naar de 4-0-zege van de RSCA Futures tegen Club NXT. De komst van Karim Mokeddem betekende voor hem persoonlijk een belangrijke ommekeer.

De 26-jarige Fransman is misschien wat uit beeld verdwenen bij de supporters, maar staat nog altijd onder contract bij paars-wit. Nadat hij destijds voor het eerste elftal werd aangetrokken, speelt hij tegenwoordig bij de U23. Daar heeft hij onder Mokeddem opnieuw minuten en vertrouwen gekregen.

Van de vergeetput naar aanvoerder

“Mijn respect voor Karim Mokeddem is groot. Hij heeft me uit de vergeetput gehaald door me tot een van zijn soldaten te bombarderen. Ik krijg weer minuten en ben zelfs aanvoerder geworden. Die rol neem ik met plezier op”, vertelt Flips. in Het Nieuwsblad. Hij steekt niet weg dat zijn parcours bij Anderlecht anders is uitgedraaid dan oorspronkelijk gepland.

“Mijn situatie is welbekend: ik ben destijds aangetrokken voor het eerste elftal, maar moet nu met de U23 spelen.” Toch probeert hij daar het positieve uit te halen. “Het doet deugd om met die jongens te kunnen spelen als je komt van maandenlange blessures of periodes zonder veel speelminuten. En het blijft uiteindelijk nog altijd het tweede niveau. Ik ben hier gelukkig.”

Mokeddem bracht nieuwe dynamiek

Ook de sportieve heropleving van de Futures schrijft Flips voor een groot deel toe aan de nieuwe coach. De ploeg won op korte tijd van Lierse en Club NXT en boekte ook twee zeges in de Premier League International Cup U21.


Zaterdagnamiddag zat zelfs Anderlecht-eigenaar Marc Coucke op de tribune en die kirde van plezier bij het spektakel. “Er zijn dingen veranderd bij de Futures, en daar heeft hij zeker zijn rol in gespeeld. Zijn ideeën slaan aan en de paar veranderingen die hij al heeft doorgevoerd, hebben gewerkt”, aldus Flips. “Hij mag dan wel strikt zijn, hij vertelt je wel onomwonden de waarheid en dat is belangrijk voor jonge spelers. Beter kun je niet hebben.”

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