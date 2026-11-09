Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

Liverpool lijkt opnieuw zijn oog te hebben laten vallen op een doelman met een verleden in de Jupiler Pro League. De Engelse topclub zou Bart Verbruggen van Brighton & Hove Albion op het verlanglijstje hebben gezet. Dat is opvallend, want afgelopen zomer legden de Reds nog 35 miljoen euro op tafel voor Lucca Brughmans van KRC Genk.

Volgens Football Insider onderzoekt Liverpool de mogelijkheden om Verbruggen komende zomer binnen te halen. De 24-jarige Nederlander maakt indruk bij Brighton en wordt gezien als een mogelijke opvolger van Alisson Becker, wiens contract na dit seizoen afloopt.

Anderlecht kijkt met bijzondere belangstelling toe

Verbruggen is geen onbekende voor het Belgische publiek. De Nederlander brak door bij Anderlecht, dat hem in 2023 voor ongeveer twintig miljoen euro verkocht aan Brighton. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde in de Premier League en bij het Nederlands elftal.

Een transfer zou ook voor Anderlecht bijzonder interessant zijn. Paars-wit bedong bij zijn vertrek namelijk vijftien procent op de meerwaarde van een toekomstige doorverkoop. Bij een eventuele transfersom van zestig miljoen euro zou dat de Brusselaars nog eens zes miljoen euro kunnen opleveren.

Liverpool haalde ook Brughmans al binnen

Opvallend is dat Liverpool afgelopen zomer al fors investeerde in Lucca Brughmans. De pas 18-jarige doelman werd voor ongeveer 35 miljoen euro overgenomen van KRC Genk, maar blijft dit seizoen normaal gezien nog op huurbasis in Limburg. Liverpool beschikt wel over de mogelijkheid om hem in januari al naar Engeland te halen.



Toch lijkt de Engelse topclub nog naar andere opties te kijken. Ook Real Madrid volgt Verbruggen, waardoor Liverpool mogelijk concurrentie krijgt.