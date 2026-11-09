Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Liverpool lijkt opnieuw zijn oog te hebben laten vallen op een doelman met een verleden in de Jupiler Pro League. De Engelse topclub zou Bart Verbruggen van Brighton & Hove Albion op het verlanglijstje hebben gezet. Dat is opvallend, want afgelopen zomer legden de Reds nog 35 miljoen euro op tafel voor Lucca Brughmans van KRC Genk.

Volgens Football Insider onderzoekt Liverpool de mogelijkheden om Verbruggen komende zomer binnen te halen. De 24-jarige Nederlander maakt indruk bij Brighton en wordt gezien als een mogelijke opvolger van Alisson Becker, wiens contract na dit seizoen afloopt.

Anderlecht kijkt met bijzondere belangstelling toe

Verbruggen is geen onbekende voor het Belgische publiek. De Nederlander brak door bij Anderlecht, dat hem in 2023 voor ongeveer twintig miljoen euro verkocht aan Brighton. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde in de Premier League en bij het Nederlands elftal.

Een transfer zou ook voor Anderlecht bijzonder interessant zijn. Paars-wit bedong bij zijn vertrek namelijk vijftien procent op de meerwaarde van een toekomstige doorverkoop. Bij een eventuele transfersom van zestig miljoen euro zou dat de Brusselaars nog eens zes miljoen euro kunnen opleveren.

Liverpool haalde ook Brughmans al binnen

Opvallend is dat Liverpool afgelopen zomer al fors investeerde in Lucca Brughmans. De pas 18-jarige doelman werd voor ongeveer 35 miljoen euro overgenomen van KRC Genk, maar blijft dit seizoen normaal gezien nog op huurbasis in Limburg. Liverpool beschikt wel over de mogelijkheid om hem in januari al naar Engeland te halen.


Toch lijkt de Engelse topclub nog naar andere opties te kijken. Ook Real Madrid volgt Verbruggen, waardoor Liverpool mogelijk concurrentie krijgt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Bart Verbruggen
Lucca Kiaba Brughmans

Meer nieuws

Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

16:36
71
KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

16:40
Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

14:20
Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

13:00
1
Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

18:00
Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

17:30
OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

17:04
Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

14:00
13
Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

16:20
Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

13:20
4
Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

15:20
Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

16:00
Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

15:00
2
Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

12:50
🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

15:40
Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

12:00
3
Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

14:40
Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

13:40
Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

10:20
Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

09:36
34
Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

11:40
Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

09:00
7
Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

08:40
35
Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

11:20
2
Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

08:20
22
31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

11:00
🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

10:00
1
🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

10:40
JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

09:30
3
Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

08:00
Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

07:40
Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend Reactie

Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend

07:20
1
Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

06:00
1
Tsawa greep zijn kans bij Club Brugge en beleefde een heel bijzonder moment tegen Anderlecht

Tsawa greep zijn kans bij Club Brugge en beleefde een heel bijzonder moment tegen Anderlecht

23:00
3
Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

06:29
2
Anderlecht verdedigt zijn aanpak op Club Brugge: "Zelfs topploegen doen dat"

Anderlecht verdedigt zijn aanpak op Club Brugge: "Zelfs topploegen doen dat"

22:20
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 10
Everton Everton 3-1 Coventry City Coventry City
Leeds United Leeds United 1-0 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 1-0 Hull City Hull City
Fulham Fulham 1-1 Newcastle United Newcastle United
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Manchester City Manchester City
Ipswich Town Ipswich Town 1-2 Bournemouth Bournemouth
Crystal Palace Crystal Palace 1-3 Liverpool FC Liverpool FC
Brighton Brighton 2-0 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 1-0 Chelsea Chelsea
Manchester United Manchester United 4-4 Aston Villa Aston Villa

Nieuwste reacties

Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt genk75 genk75 over Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans JVD002 JVD002 over Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats Admiraal F Admiraal F over Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak EljV EljV over Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout" Admiraal F Admiraal F over Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal” EljV EljV over Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend CringeMedia CringeMedia over Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat? William Wallace William Wallace over Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?" Andrea Van Akenv Andrea Van Akenv over Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved