Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

Thelo Aasgaard maakte tegen Club Brugge als invaller een goeie indruk bij Anderlecht. De Noorse middenvelder bracht extra dynamiek en hielp paars-wit om na de achterstand opnieuw beter in de wedstrijd te komen. Zijn invalbeurt was des te opmerkelijker omdat hij eerder deze week nog met een spierblessure kampte. “Ik wist niet zeker of ik er vandaag bij zou zijn. Ik was vooral blij dat ik op het wedstrijdblad stond.”

De medische staf en de speler namen uiteindelijk een berekend risico. “Ik had eerder deze week last van een spier in mijn heup. De coach wilde me graag laten invallen en samen met de medische staf hebben we beslist dat het risico aanvaardbaar was.”

Niet alleen aanvallend belangrijk

De Noor ziet zijn rol bij Anderlecht stilaan duidelijker worden. Hij speelt de laatste tijd wat lager op het middenveld, een positie die hem niet helemaal vreemd is. “Toen ik jonger was, speelde ik daar vaak. Ik heb ook een goede verstandhouding opgebouwd met Mario (Stroeykens, nvdr.). We begrijpen elkaar goed. Ik hou van die rol, omdat ik de vrijheid krijg om vooruit te trekken en in de zestien te komen.”

Maar de technische staf verwacht meer dan alleen aanvallende impulsen. Aasgaard benadrukt dat hij ook zonder bal zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. “De coach vraagt veel van mij. Het is ook een defensieve rol en daarin heb ik een grote verantwoordelijkheid. Ik probeer te tonen dat ik beide kanten van het spel beheers: kansen creëren en in de zestien komen, maar ook gedisciplineerd blijven wanneer we de bal niet hebben. Dat is iets waar ik veel aan werk.”

Aasgaard voelt zich steeds beter in zijn vel

Zijn aanpassingsperiode bij Anderlecht verliep niet zonder ups en downs. Aasgaard verdween een tijdje uit de ploeg. Hij moest zoeken naar zijn plaats in een nieuw team en een systeem waarin zijn kwaliteiten optimaal tot hun recht komen. “Ik heb een manier nodig om elke week te spelen in een systeem dat bij mij past. De laatste tijd voel ik dat ik meer in mijn rol groei en dat ik me aan dit team kan aanpassen. Ik geniet daar echt van.”

Tegen Club Brugge zag hij bovendien een ploeg die na de zware nederlaag in Gent karakter toonde. “We hebben laten zien dat we samen kunnen verdedigen en als team kunnen blijven spelen. Zelfs na het tegendoelpunt hebben we persoonlijkheid getoond door terug te komen. Dat hebben we goed gedaan.”



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Aasgaard zag ook dat Anderlecht beter georganiseerd stond en minder kwetsbaar was in de omschakeling. “We hebben eraan gewerkt om de problemen van die wedstrijd te vermijden. Tegen Gent werden we op de counter gepakt. Dat moeten we in de toekomst beter doen.”