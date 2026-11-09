Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

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Lenie Onzia wordt de opvolgster van Elisabeth Gunnarsdottir als T1 bij de Belgian Red Flames. De aanstelling van de Belgische coach is zondagochtend gebeurd. Daarmee komt er een einde aan een moeilijke tijd bij de Belgische nationale ploeg.