Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1
Foto: © photonews
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Lenie Onzia wordt de opvolgster van Elisabeth Gunnarsdottir als T1 bij de Belgian Red Flames. De aanstelling van de Belgische coach is zondagochtend gebeurd. Daarmee komt er een einde aan een moeilijke tijd bij de Belgische nationale ploeg.

Aernout Van Lindt

Lenie Onzia spreekt voor het eerst met de pers

Lenie Onzia, de nieuwe bondscoach van de Red Flames, stond maandag voor het eerst de pers te woord. Ze toonde zich uiteraard verheugd om aan dit nieuwe avontuur te beginnen: "Ik ga deze nieuwe uitdaging met enorm veel enthousiasme aan. Er ligt een stevige basis waarop we kunnen voortbouwen, zowel op het vlak van de prestaties als de samenhang binnen de groep."

"Ik zal het werk van mijn voorgangster dus grotendeels voortzetten, maar er tegelijk mijn eigen stempel op drukken. Ik wil vooral de nadruk leggen op structuur en duidelijkheid, ook in de manier waarop we spelen."

Lenie Onzia wordt de opvolgster van Elisabeth Gunnarsdottir als T1 bij de Belgian Red Flames. De aanstelling van de Belgische coach is zondagochtend gebeurd. Daarmee komt er een einde aan een moeilijke tijd bij de Belgische nationale ploeg.

"De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verheugd te kunnen aankondigen dat Lenie Onzia de nieuwe bondscoach van de Belgian Red Flames wordt", opende de Belgische voetbalbond een persbericht op de eigen webstek. Kevin Bogemans zal de functie opnemen van assistant coach en Irene Fuhrmann als Senior Technical Advisor.  

Lenie Onzia kent het Belgische vrouwenvoetbal door en door. Als speelster bouwde ze een mooie carrière uit in binnen- en buitenland. Na haar doorbraak bij OH Leuven trok ze naar clubs als Arsenal, FC Twente en VVV-Venlo, om nadien ook uit te komen voor onder meer Lierse, Anderlecht, Gent en opnieuw OH Leuven. 

Van speelster via assistent naar T1 van de Red Flames

Terwijl ze als speelster actief was bij de Red Flames, zette Lenie Onzia ook haar eerste stappen als coach in de topsportschool. Die combinatie van ervaring op het veld en langs de zijlijn vormde de basis voor haar verdere trainerscarrière.

In 2022 besloot ze een punt te zetten achter haar internationale carrière als speelster en sloot ze meteen aan bij de technische staf van de Belgian Red Flames voor het EK 2022. Na dat toernooi werd ze assistant coach van de Belgische U23-vrouwen, waarna ze doorgroeide tot hoofdcoach van de Belgische U17-vrouwen. In die functies speelde ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van jong Belgisch talent. In 2024 versterkte ze opnieuw de staf van de Belgian Red Flames als assistant coach. Als bekroning van haar ontwikkeling als trainer behaalde ze in september 2026 haar UEFA Pro Licence, de hoogste trainerskwalificatie binnen het Europese voetbal. 

Simon Mignolet en Lenie Onzia reageren op de zaak

"Lenie kent onze werking door en door. Ze heeft als speelster het shirt van de Red Flames gedragen, bouwde ervaring op als coach binnen onze nationale jeugdploegen en maakt sinds 2024 deel uit van de staf van de Red Flames als assistant coach", opende Simon Mignolet een reactie op de zaak.

"Dat traject maakt van haar de ideale persoon om binnen onze nieuwe structuur de rol van bondscoach op te nemen. We hebben alle vertrouwen in haar en zullen de nodige ondersteuning geven om succesvol te zijn." En ook Onzia zelf is uiteraard tevreden met de kans die ze krijgt: "Het is een eer om deze uitdaging aan te gaan. Ik kijk ernaar uit om samen met deze groep verder te bouwen, met ambitie als onze standaard.”

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