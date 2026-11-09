Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi
Foto: © photonews

Nicolò Tresoldi is een van de meest begeerde spitsen van het moment. Niet alleen op de transfermarkt, ook in de strijd tussen nationale ploegen. Duitsland en Italië hopen allebei de aanvaller van Club Brugge te overtuigen.

Nicolò Tresoldi (22) staat voor een keuze die zijn internationale loopbaan kan bepalen. De aanvaller van Club Brugge werd geboren in Cagliari, groeide op in Duitsland en verdedigt al sinds de U19 de Duitse kleuren. Komende zomer trekt hij met de Duitse beloften naar het EK Onder 21.

Dat lijkt Duitsland een stevige voorsprong te geven. Tresoldi wil zijn beslissing pas na dat toernooi bekendmaken, waardoor zowel de Duitse bondscoach Jürgen Klopp als zijn Italiaanse collega Roberto Mancini voorlopig geduld moeten oefenen. Beide voetbalbonden houden wel contact met de speler.

De indrukwekkende start van Tresoldi bij Club Brugge heeft het dossier alleen maar nadrukkelijker op de kaart gezet. Vooral zijn hattrick op bezoek bij Inter op 13 oktober maakte ook in Italië veel indruk. De Sardijn van afkomst heeft zich zo in sneltempo in de kijker gespeeld.

Mancini blijft hopen op Italië

Bij de vorige interlandperiode, vlak voor zijn eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer als bondscoach van de Squadra Azzurra, had Mancini al aangegeven dat Tresoldi vermoedelijk tot na de zomer zou wachten. Het was dan ook geen verrassing dat de Bruggeling in geen enkele selectie opdook.

Maandag kwam Mancini, in aanloop naar de laatste twee Nations League-duels – waaronder zondag tegen België – opnieuw terug op het onderwerp. "Ik heb met Tresoldi gesproken, net als Claudio Ranieri, de technisch directeur van de Italiaanse bond. Ik denk dat hij in de eerste plaats zelf de wens moet voelen om voor Italië te spelen", vertelde de bondscoach volgens Gazzetta dello Sport.

"Hij is in Italië geboren, net als zijn vader. Die speelde voor de Italiaanse beloften en won met hen het EK Onder 21. Ik denk dus dat er een kans bestaat dat hij voor Italië kiest", aldus Mancini. "Tresoldi weet dat hij in de toekomst een belangrijke speler voor ons kan zijn. We hopen dat hij de juiste keuze maakt."

Indrukwekkende cijfers bij de Duitse beloften

Tresoldi zit met 16 doelpunten in 27 wedstrijden voor Duitsland U21 aan bijzonder sterke statistieken. Voor bondscoach Antonio Di Salvo wordt hij dan ook een sleutelfiguur op het EK komende zomer.

Opmerkelijk detail: Di Salvo heeft zelf zowel Duitse als Italiaanse roots. Hij werd geboren in Paderborn, kwam als speler nooit uit voor een van beide nationale teams en speelde ook nooit in Italië. Misschien kan hij tijdens het EK wel nog eens met Tresoldi praten over de keuze die de spits wacht.

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