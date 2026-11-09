Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 16 reacties
Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”
Foto: © Photonews
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Anderlecht hield een punt over aan de verplaatsing naar Club Brugge en Colin Coosemans was achteraf bijzonder tevreden. Opvallend, want paars-wit had in Jan Breydel slechts 32 procent balbezit. Toch vond de doelman dat zijn ploeg niet alleen een goed resultaat, maar ook goed voetbal had gebracht.

“We zijn heel tevreden met het punt, maar ook met het geleverde voetbal”, vertelde Coosemans voor de camera's van DAZN. Volgens de doelman is het logisch dat Anderlecht op bezoek bij Club Brugge af en toe moet terugplooien en de wedstrijd moet ondergaan.

Coosemans ziet vooruitgang bij Anderlecht

“Het is logisch dat je op bezoek bij Club Brugge op bepaalde momenten de match moet ondergaan en dat we dan laag terugvallen. Dat hoort erbij”, legde hij uit. Voor Coosemans is het gelijkspel dan ook een bevestiging dat Anderlecht stappen vooruitzet.

“Dit bevestigt dat we op de goeie weg zijn. Nu moeten we dit nog iets meer aan continuïteit koppelen”, benadrukte de doelman. Hij verwees daarbij ook naar de eerdere wedstrijden tegen Westerlo en Salzburg, waarin hij eveneens een sterke prestatie van zijn ploeg had gezien.

Anderlecht had een plan bij doeltrappen

Coosemans was vooral tevreden over de manier waarop Anderlecht onder de druk van Club Brugge uitkwam. “Ik vind dat we een paar keer heel goed door hun druk gevoetbald hebben”, stelde hij. Ook bij de gelijkmaker van Cvetkovic speelde de voorbereiding een rol.

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“We weten hoe ze verdedigen op doeltrappen, man op man. Dat heeft zijn voor- en nadelen”, vertelde Coosemans met een glimlach. “Dit was een nadeel voor hen.”

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