Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

Lierse heeft zondag opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden. De Pallieters verloren met 2-3 van KAS Eupen, dat al na een halfuur met tien man verder moest. Verdediger Sam Vanderhallen zag zijn ploeg wel reageren, maar de frustratie na het nieuwe puntenverlies was groot.

"We hebben zeker een reactie getoond. En dat is positief. We bewezen als groep voor Lierse te willen strijden. Alleen heeft het ons alweer niks opgeleverd en dat is frustrerend", vertelde Vanderhallen aan Gazet van Antwerpen.

Lierse zakt steeds verder weg

Volgens de verdediger zit het momenteel ook niet mee. "Bij hun openingsgoal vliegt die bal na een omhaal schitterend binnen, voor ons spat een knal van Mitrovic tegen het kader." Lierse staat inmiddels 13e in de Challenger Pro League, met amper acht punten uit negen wedstrijden.

"Kijk, in tien dagen is heel onze wereld veranderd. Toen dachten we een stap richting subtop te kunnen zetten, vandaag is de realiteit dat we helemaal onderin bengelen", stelde Vanderhallen vast.

Alleen overwinning kan vertrouwen herstellen

De verdediger beseft dat Lierse dringend uit de negatieve spiraal moet geraken. Dat moet volgens hem vooral als collectief gebeuren. De Pallieters hebben na de recente tegenvallers dringend nood aan een opsteker.



"Een overwinning hebben we nodig. Enkel een zege zal het vertrouwen kunnen opkrikken. Al de rest is bijzaak", besloot Vanderhallen. De boodschap is duidelijk: bij Lierse tellen stilaan alleen nog de punten.