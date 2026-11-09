Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

De crisis bij Racing Genk wordt steeds groter. De Limburgers trokken zondagavond met een defensief strijdplan naar Union, maar keerden opnieuw met lege handen huiswaarts. De 1-0-nederlaag is alweer een nieuwe dreun voor een ploeg die vooraf de ambitie uitsprak om mee te strijden voor de top drie. Jess Thorup probeerde na afloop nog positieve elementen te vinden, maar de cijfers spreken stilaan boekdelen. Ook de kritiek op zijn aanpak neemt toe.

Na de nederlaag tegen KV Mechelen had Genk dringend nood aan een reactie. Thorup greep daarvoor stevig in en liet zijn gebruikelijke 4-3-3 vallen. In het Dudenpark verscheen Racing Genk met een 5-3-2, een systeem dat opvallend veel gelijkenissen vertoonde met de veldbezetting van Union. De boodschap was duidelijk: eerst opnieuw stabiliteit en strijdlust vinden, daarna zou het aanvallende voetbal wel volgen.

Genk hield het op die manier lange tijd behoorlijk gesloten. De bezoekers mochten zelfs tot een kwartier voor tijd hopen op een resultaat, maar één moment op een stilstaande fase werd fataal. Uitgerekend debutant Christiaan Ravych verloor zijn tegenstander Sykes uit het oog, waarna Union de enige treffer van de avond kon maken. Genk slaagde er vervolgens niet in om nog een punt uit de brand te slepen.

De cijfers maken de situatie bij Genk bijzonder pijnlijk

Thorup was na afloop niet van plan om zijn spelers hard aan te pakken. Integendeel, de Deen sprak zijn waardering uit voor de manier waarop zijn groep had gereageerd na de nederlaag tegen Mechelen. "Ik heb net tegen mijn spelers gezegd dat ze mijn diepste respect verdienen. Dit was een goede reactie na Mechelen. Normaal is dit een wedstrijd die minimaal een puntje zou opleveren", klonk het.

De trainer wees vooral op de organisatie en de duelkracht die zijn ploeg had getoond. "Ik vond ons heel goed starten. Defensief stond onze organisatie er. We wonnen veel duels en gaven zo weinig weg. Tot die ene fatale hoekschop." Ook aanvallend zag Thorup mogelijkheden, al bleef de echte dreiging uit. Volgens Opta slaagde Genk er voor het eerst sinds augustus 2017 zelfs niet in om één schot tussen de palen af te leveren.

Dat is een bijzonder pijnlijke statistiek voor een club die zichzelf tot de top van het Belgische voetbal rekent. Na elf speeldagen staat Racing Genk slechts zevende. De achterstand op nummer vier Charleroi bedraagt al twaalf punten. Bovendien pakten de Limburgers buitenshuis amper twee punten uit hun laatste achttien mogelijke. De totale balans van 15 op 33 is evenmin wat men in Genk voor ogen had.



Lees ook... Ross Sykes kopt Union naar de leidersplaats, Genk ziet top steeds verder weglopen›

Degryse spaart Thorup niet: "Hij maakte Genk zwakker dan het is"

Ook bij analist Marc Degryse roept de aanpak van Thorup vragen op. Hij vond dat de Genkse trainer Union vooraf te veel krediet gaf en zijn eigen ploeg daarmee onnodig in een underdogrol duwde. "Als zondagavond in Union-Racing Genk één ploeg moest winnen, dan was het Union", klinkt het in HLN.

"Toen ik vooraf de opstelling zag van Racing Genk, waarbij Jess Thorup zich plots tactisch helemaal aanpaste aan het systeem van Union, en na het horen van Thorup in het interview voor de wedstrijd, waarin hij Union bewierookte en zijn eigen ploeg in een underdogrol manoeuvreerde, wist ik dat Genk hooguit kon wegkomen met een 0-0."

Degryse was bijzonder scherp in zijn beoordeling. "Thorup maakte Union sterker dan ze al zijn, en Genk zwakker dan ze zijn. Dan moet je niet schrikken als Union op stilstaande fase ook nog eens de drie punten pakt. Genk staat zevende. 2 op 18 buitenshuis. Komaan, Racing Genk. Alsjeblieft, zeg."