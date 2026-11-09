Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag
Foto: © photonews

Bij KAA Gent houden ze hun hart vast na de nieuwe selectie van Josué Vergara voor de nationale ploeg van Panama. De 19-jarige spits is nog maar net hersteld van een blessure die hij tijdens de vorige interlandperiode opliep. Trainer Rik De Mil reageert dan ook bijzonder scherp op het nieuws.

Vergara werd door Panama opgeroepen voor de dubbele confrontatie met Curaçao in de Concacaf Nations League. Opvallend, want de aanvaller stond bijna een maand aan de kant nadat hij begin oktober geblesseerd terugkeerde van zijn nationale ploeg. Bij Gent waren ze toen bijzonder misnoegd over de gang van zaken.

De Mil was woedend op Panama

De Buffalo's hadden Panama vooraf gewaarschuwd dat Vergara met fysieke klachten kampte. De Panamese bond liet de spits toch overkomen en verklaarde hem na eigen medische onderzoeken speelklaar. Bij zijn debuut tegen Ecuador scoorde Vergara meteen, maar na amper 48 minuten moest hij geblesseerd naar de kant.

"Ik kan alleen maar hopen dat de nationale ploeg het nu beter aanpakt. Het was voor mij onaanvaardbaar wat ze daar toen met Josué gedaan hebben", reageert De Mil tegenover Het Laatste Nieuws.

Gent vreest opnieuw problemen

Vergara maakte op 1 november zijn comeback tegen Lommel en stond zondag tegen KV Kortrijk voor het eerst sinds zijn blessure opnieuw aan de aftrap in de competitie. Hij speelde 79 minuten, waarna hij naar de kant werd gehaald. Net nu hij opnieuw wedstrijdritme opdoet, moet hij dus weer naar Panama.

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"We zijn uiteraard heel blij voor Josué dat hij opnieuw geselecteerd is. Dit geeft hem een boost. Hij is trots op die selectie. Maar is dit de ideale situatie? Neen, want hij is nog maar net terug", besluit De Mil. Bij Gent hopen ze vooral dat hun jonge aanvaller deze keer zonder fysieke problemen terugkeert.

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