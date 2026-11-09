Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

AA Gent kwam tegen KV Kortrijk bijzonder goed weg, maar mocht opnieuw vooral Davy Roef bedanken. De Gentse doelman stopte in de slotfase een strafschop van Thierry Ambrose en behoedde zijn ploeg zo voor puntenverlies tegen de rode lantaarn. Het is stilaan zijn handelsmerk geworden.

De cijfers zijn indrukwekkend. Roef heeft inmiddels zestien strafschoppen gestopt op 48 pogingen. “Volgens de statistieken stop ik 33 procent van de penalty's die ik tegenkrijg. Er is dus nog altijd 66 procent kans dat hij er wel ingaat. Zo gemakkelijk is het niet”, relativeerde hij zijn prestatie.

Doorgedreven voorbereiding loont

De Gentse aanvoerder dankt zijn succes niet alleen aan zijn reflexen. Samen met keeperstrainer Bart Van Tornhout bereidt hij strafschoppen tot in de details voor. “De voorbereiding en de uren en tijd die Bart en ik erin steken, lonen nog maar eens”, vertelde Roef bij Het Nieuwsblad.

Ook tegen Ambrose kwam die kennis goed van pas. “Ik wist dat hij niet iemand is die wacht op de keeper. Dus ik kon iets vroeger vertrekken dan normaal.” De aanvaller trapte stevig en goed geplaatst, maar Roef had zijn huiswerk gemaakt en koos de juiste hoek.

De zekerheid van Rik De Mil

Trainer Rik De Mil beseft hoeveel zijn doelman waard is. “Het geeft me als coach sowieso meer vertrouwen bij een strafschop tegen als Davy onder de lat staat. Hij werkt tijdens de week heel hard om zich optimaal voor te bereiden en is tot in de puntjes gebrieft. Maar hij heeft natuurlijk ook de kwaliteit om het uit te voeren”, aldus de Gentse coach.

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Voor Gent was die redding meer dan welkom. De Buffalo's speelden een zwakke tweede helft en zagen Kortrijk steeds nadrukkelijker aandringen. “Iedere ploeg heeft tijdens een seizoen een moeilijkere periode, waarin alles net iets moeilijker gaat. Dan is het belangrijk dat je je erdoor worstelt en toch de punten pakt. Dat heeft Davy vandaag voor ons gedaan”, besloot De Mil.