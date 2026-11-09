Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

Marc Degryse zag ondanks het gelijkspel tegen Anderlecht een duidelijk kwaliteitsverschil tussen beide ploegen. “Club had bij de rust meer dan één goaltje moeten maken. De 1-1 verdoezelt het verschil in kwaliteit tussen Club Brugge en Anderlecht”, oordeelde hij in HLN. Vooral twee jonge spelers kwamen in zijn analyse nadrukkelijk naar voren: Cheveyo Tsawa en Tian Nai Koren.

De 19-jarige Tsawa kreeg voor het eerst een basisplaats in de Jupiler Pro League als vervanger van Potts. Hij bedankte voor het vertrouwen met een uitstekende prestatie, met onder meer een assist voor Hans Vanaken. Ook zijn stiftbal richting Forbs was Degryse niet ontgaan.

Tsawa biedt Club een ander profiel dan Potts

“Zijn assist voor het doelpunt van Vanaken was fenomenaal. Ook de stiftbal voor Forbs getuigde van veel kwaliteit”, klonk het bij Degryse. De analist maakt daarbij een opvallende vergelijking met Potts, die de voorbije weken veel lof kreeg. “Potts heeft de voorbije weken veel lof gekregen, maar deze twee ballen zul je van hem niet zien.”

Degryse ziet dan ook mogelijkheden voor de jonge middenvelder. “Tsawa mag de ambitie hebben om de komende weken en maanden af en toe eens Potts te vervangen.” Club Brugge heeft volgens hem dus een extra optie ontdekt die met zijn technische kwaliteiten voor iets anders kan zorgen. Tsawa hoeft zijn basisplaats niet meteen weer uit het hoofd te zetten.

Degryse had Koren vroeger op het veld gezet

Ook had Degryse graag een andere jonge speler meer kansen zien krijgen. Hij vindt dat Koren eerder in de wedstrijd gebracht had mogen worden. “Die jongen heeft een individuele actie en valt altijd erg gretig in. Ik had hem een halfuur gegeven”, stelde de analist.

Daarnaast had Degryse graag meer snelheid op de twee flanken gezien. “Waarom niet starten met Seke op links, Winkler op rechts, en Ambros in de plaats van Sikan in de rug van Cvetkovic?” Volgens hem had Anderlecht zo meer mogelijkheden gehad om te counteren. “Nu kun je zelfs niet stellen dat het doelpunt van Cvetkovic een counter is; het is gewoon een uittrap van Coosemans.”



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Toch was Degryse niet uitsluitend kritisch voor paars-wit. “Alles bij elkaar is Anderlecht prima door een zware week gekomen.” Hij vond dat de spelersgroep bovendien lof verdiende voor de manier waarop ze achter trainer Vítor Bruno was blijven staan.