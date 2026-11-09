Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk
Foto: © photonews
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Frank Acheampong heeft in China voor een bijzonder straf verhaal gezorgd. De voormalige aanvaller van Anderlecht kroonde zich met Dalian Yingbo tot landskampioen na een van de meest onwaarschijnlijke ontknopingen van de voorbije jaren. De concurrentie leek de titel al op zak te hebben, maar gaf in de laatste weken werkelijk alles uit handen.

Dalian Yingbo pakte zondag voor het eerst in zijn geschiedenis de Chinese landstitel. De ploeg van Acheampong won op de slotspeeldag met 3-1 van Tianjin Jinmen Tiger, maar had het lot niet volledig in eigen handen. Leider Chengdu Rongcheng moest immers punten laten liggen tegen Shandong Taishan. Dat gebeurde ook: Chengdu verloor met 3-2, waardoor beide ploegen met 52 punten eindigden.

Ongelooflijke instorting van de leider

De manier waarop Chengdu de titel uit handen gaf, tart werkelijk alle verbeelding. De ploeg van de Australische trainer John Aloisi had enkele weken geleden nog een voorsprong van meer dan tien punten. Met nog vier wedstrijden te spelen had Chengdu zelfs aan één punt genoeg om zich tot kampioen te kronen.

Maar het liep compleet verkeerd. Chengdu verloor zijn laatste vier wedstrijden en pakte amper één punt op vijftien. Dalian profiteerde optimaal van die totale instorting en won zijn laatste vijf competitieduels. Daaronder ook een cruciale rechtstreekse confrontatie met Chengdu, die met 1-0 werd gewonnen.

Op de slotspeeldag werd het vervolgens nog bijzonder spannend. Dalian kwam vroeg op voorsprong, maar zag Tianjin na de rust gelijkmaken. Liao Jintao bracht de thuisploeg opnieuw op voorsprong en in de toegevoegde tijd legde Huang Shan de 3-1-eindstand vast. Omdat Chengdu tegelijkertijd verloor, barstte het feest los bij de ongeveer 60.000 aanwezige supporters.

Twee oude bekenden van Anderlecht vieren feest

Voor Acheampong is de landstitel de bekroning van een uitstekend seizoen. De inmiddels 33-jarige Ghanees was goed voor twaalf doelpunten en vier assists. Zijn strafste prestatie leverde hij in oktober, toen hij eigenhandig alle vier de doelpunten maakte tijdens een 0-4-overwinning tegen Qingdao West Coast.

Opvallend genoeg viert Acheampong de titel samen met nog een oude bekende van Anderlecht. Ook Nicolae Stanciu speelt tegenwoordig voor Dalian Yingbo. Beide spelers maakten in het seizoen 2016/17 deel uit van de kampioenenploeg van paars-wit onder René Weiler.

Bijna tien jaar na hun gezamenlijke passage in Brussel hebben Acheampong en Stanciu dus opnieuw een landstitel te pakken. En dat op een manier die zelfs de grootste optimisten bij Dalian enkele weken geleden nauwelijks voor mogelijk hadden gehouden.

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