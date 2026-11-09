Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen'

Het laatste woord over Club Brugge - RSC Anderlecht is zeker nog niet gezegd. Over de gelijkmaker was er al heel wat te doen, maar de match krijgt mogelijk nog een administratief staartje. Ook de Belgische Voetbalbond heeft zich nu geroerd in het dossier.

Vlak voor de start van de wedstrijd maakten ze bij RSC Anderlecht nog een wijziging aan het wedstrijdblad. En daardoor waren er plots geen zes Belgen meer te vinden op dat wedstrijdblad, waardoor er dus een administratieve fout werd gemaakt.

Anderlecht neemt verantwoordelijkheid, Club Brugge wil onderzoek

Bij paars-wit hebben ze toegegeven dat ze een fout hebben gemaakt. Ze steken de handen dan ook in eigen boezem. Zo nemen ze de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is: "RSC Anderlecht neemt de verantwoordelijkheid voor deze menselijke fout op zich."

"De club merkt op dat de fout voor, tijdens en na de wedstrijd niet werd gesignaleerd. RSCA benadrukt dat er geen impact was op het wedstrijdverloop, aangezien niet alle wisselspelers zijn ingevallen.” Club Brugge van zijn kant vroeg dan weer om een onderzoek.

KBVB reageert op de hetze rond Club Brugge - RSC Anderlecht

"De KBVB heeft kennis genomen van het feit dat naar aanleiding van de wedstrijd tussen Club Brugge KV en RSC Anderlecht van zondag 8 november 2026 de Brusselse club slechts 5 in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad heeft opgenomen", aldus de KBVB nu in een persbericht via mail aan onze redactie.

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"De Koninklijke Belgische Voetbalbond verwijst in dit verband naar artikel B6.108 (Artikel P) van het bondsreglement. De bevoegde instantie om dit dossier in eerste aanleg te behandelen is de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal. In tweede aanleg valt het dossier onder de bevoegdheid van het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). In afwachting van de verdere ontwikkelingen in dit dossier zal de KBVB tot nader order geen verdere commentaar geven."