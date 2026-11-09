Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

Leandro Diaz Rodriguez neemt het soms op tegen spelers die tot zeven jaar ouder zijn. Een stevige uitdaging voor een 16-jarige die pas kennismaakt met de eisen van de hoogste amateurklasse. De jonge Belgisch-Spaanse spits liet zich echter al opmerken door de Zebra Elites in de slotminuten tegen Union Rochefortoise een waardevol punt te bezorgen.

Amper 16 jaar oud, maar zondag al de redder van de U23 van Sporting Charleroi. Tegen Union Rochefortoise zorgde Leandro Diaz Rodriguez in de 88e minuut voor de gelijkmaker.

De Belgisch-Spaanse aanvaller schonk de Zebra Elites daarmee een belangrijk punt tegen de nummer twee uit de competitie. Union Rochefortoise had dit seizoen onder meer AA Gent uit de Beker van België geknikkerd.

Diaz Rodriguez werd geboren in Anderlecht en zette zijn eerste stappen als voetballer bij RSD Jette, waar hij tussen 2016 en 2018 actief was. Vervolgens trok hij naar Olympic Anderlecht. Sinds 2019 krijgt hij zijn opleiding bij Sporting Charleroi, waar zijn ontwikkeling hem ook al een plaats bij de Belgische U16 opleverde.

Van Anderlecht naar een hoofdrol bij Charleroi

De centrumspits sloot pas aan het begin van vorig seizoen aan bij de U18-ploeg. Nu heeft hij ook zijn eerste doelpunt in eerste amateur achter zijn naam staan. Een treffer met meteen grote waarde, want Charleroi hield er een punt aan over.



In de andere wedstrijden van zondag boekte Habay-la-Neuve zijn tweede zege in drie matchen. De ploeg versloeg de U23 van Union Saint-Gilloise en werkt zich zo stilaan weg uit de onderste regionen van het klassement. Onhaye trok dan weer aan het langste eind in het degradatieduel tegen Flénu, de twee laatste ploegen in de competitie.