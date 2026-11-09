Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?
Word fan van Charleroi! 647

Leandro Diaz Rodriguez neemt het soms op tegen spelers die tot zeven jaar ouder zijn. Een stevige uitdaging voor een 16-jarige die pas kennismaakt met de eisen van de hoogste amateurklasse. De jonge Belgisch-Spaanse spits liet zich echter al opmerken door de Zebra Elites in de slotminuten tegen Union Rochefortoise een waardevol punt te bezorgen.

Amper 16 jaar oud, maar zondag al de redder van de U23 van Sporting Charleroi. Tegen Union Rochefortoise zorgde Leandro Diaz Rodriguez in de 88e minuut voor de gelijkmaker.

De Belgisch-Spaanse aanvaller schonk de Zebra Elites daarmee een belangrijk punt tegen de nummer twee uit de competitie. Union Rochefortoise had dit seizoen onder meer AA Gent uit de Beker van België geknikkerd.

Diaz Rodriguez werd geboren in Anderlecht en zette zijn eerste stappen als voetballer bij RSD Jette, waar hij tussen 2016 en 2018 actief was. Vervolgens trok hij naar Olympic Anderlecht. Sinds 2019 krijgt hij zijn opleiding bij Sporting Charleroi, waar zijn ontwikkeling hem ook al een plaats bij de Belgische U16 opleverde.

Van Anderlecht naar een hoofdrol bij Charleroi

De centrumspits sloot pas aan het begin van vorig seizoen aan bij de U18-ploeg. Nu heeft hij ook zijn eerste doelpunt in eerste amateur achter zijn naam staan. Een treffer met meteen grote waarde, want Charleroi hield er een punt aan over.


In de andere wedstrijden van zondag boekte Habay-la-Neuve zijn tweede zege in drie matchen. De ploeg versloeg de U23 van Union Saint-Gilloise en werkt zich zo stilaan weg uit de onderste regionen van het klassement. Onhaye trok dan weer aan het langste eind in het degradatieduel tegen Flénu, de twee laatste ploegen in de competitie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi

Meer nieuws

Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

12:00
Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

11:20
1
Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

10:20
31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

11:00
🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

10:40
Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

09:36
15
JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

09:30
3
🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

10:00
1
Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

09:00
1
Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

08:40
26
Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

08:20
17
Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

08:00
Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend Reactie

Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend

07:20
Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

07:40
Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

06:29
2
Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

07:11
4
🎥 Trossard reageert - ondanks drie assists - woedend richting ploegmaat

🎥 Trossard reageert - ondanks drie assists - woedend richting ploegmaat

06:58
Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

06:00
1
Tsawa greep zijn kans bij Club Brugge en beleefde een heel bijzonder moment tegen Anderlecht

Tsawa greep zijn kans bij Club Brugge en beleefde een heel bijzonder moment tegen Anderlecht

23:00
2
Antwerp heeft toch iets om zich aan op te trekken: beloftenploeg draait op volle toeren

Antwerp heeft toch iets om zich aan op te trekken: beloftenploeg draait op volle toeren

22:40
2
Anderlecht verdedigt zijn aanpak op Club Brugge: "Zelfs topploegen doen dat"

Anderlecht verdedigt zijn aanpak op Club Brugge: "Zelfs topploegen doen dat"

22:20
4
Ivan Leko komt met lof voor Anderlecht-trainer Vitor Bruno: "Chapeau daarvoor!"

Ivan Leko komt met lof voor Anderlecht-trainer Vitor Bruno: "Chapeau daarvoor!"

22:00
Franse media maken Rode Duivel Godts helemaal af: dit is volgens hen het probleem

Franse media maken Rode Duivel Godts helemaal af: dit is volgens hen het probleem

22:20
1
Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde"

Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde"

21:40
9
Droomstart voor Jonas De Roeck: STVV verplettert Zulte Waregem

Droomstart voor Jonas De Roeck: STVV verplettert Zulte Waregem

21:08
5
Mihajlo Cvetkovic reageert doodeerlijk op zijn doelpunt, dat voor zoveel woede zorgde bij Club Brugge

Mihajlo Cvetkovic reageert doodeerlijk op zijn doelpunt, dat voor zoveel woede zorgde bij Club Brugge

21:00
6
Ross Sykes kopt Union naar de leidersplaats, Genk ziet top steeds verder weglopen

Ross Sykes kopt Union naar de leidersplaats, Genk ziet top steeds verder weglopen

20:27
Rik De Mil maakt zich ondanks zege KAA Gent grote zorgen

Rik De Mil maakt zich ondanks zege KAA Gent grote zorgen

20:20
Bruno snoert critici de mond en heeft duidelijke boodschap voor de Anderlecht-fans over 'project' Reactie

Bruno snoert critici de mond en heeft duidelijke boodschap voor de Anderlecht-fans over 'project'

19:40
1
Yann Sommer weet waarom Anderlecht zo diep terugplooide tegen Club Brugge

Yann Sommer weet waarom Anderlecht zo diep terugplooide tegen Club Brugge

20:00
3
Ivan Leko haalt zwaar uit naar scheidsrechter Vergoote: "Hij was de 'Man van de Match'"

Ivan Leko haalt zwaar uit naar scheidsrechter Vergoote: "Hij was de 'Man van de Match'"

19:00
59
Van 0-2 naar 2-2, van 2-4 naar 4-4: waanzinnige avond voor Manchester United (en pijnlijke voor Lammens)

Van 0-2 naar 2-2, van 2-4 naar 4-4: waanzinnige avond voor Manchester United (en pijnlijke voor Lammens)

19:32
Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Hij heeft me de bek gesnoerd"

Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Hij heeft me de bek gesnoerd"

18:20
17
Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk

Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk

17:54
2
Net opgeroepen voor Rode Duivels en nu dit voor Hugo Cuypers

Net opgeroepen voor Rode Duivels en nu dit voor Hugo Cuypers

18:40
Edward Still plots ontslagen bij La Louvière: voorzitter onthult opvallende details

Edward Still plots ontslagen bij La Louvière: voorzitter onthult opvallende details

17:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak franchi franchi over Mihajlo Cvetkovic reageert doodeerlijk op zijn doelpunt, dat voor zoveel woede zorgde bij Club Brugge Stefaan_82 Stefaan_82 over Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal” El Pulga El Pulga over Club Brugge - Anderlecht: 1-1 Artevelde Artevelde over Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans Jacques1963. Jacques1963. over Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen” The Flash The Flash over Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?" De nonkel De nonkel over Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde" Jan Vercammen Jan Vercammen over Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved