Gert Verheyen schiet het stadion van Club Brugge helemaal af

Club Brugge en RSC Anderlecht speelden zondagnamiddag tegen elkaar een onvervalste topper. En dus was het ook tijd voor Gert Verheyen om nog eens wat herinneringen op te halen, want hij heeft een verleden bij beide ploegen. En hij heeft ook meteen een vurige wens.

Gert Verheyen werd voor de gelegenheid opgehaald door een auto met privéchauffeur om zijn analyses te maken bij Zondag Matchdag. Het werd een dag van verwennerijtjes en leuke cadeautjes, maar ook van herinneringen ophalen.

Gert Verheyen speelde voor Anderlecht én Club Brugge

Zo speelde Verheyen in zijn carrière liefst 29 keer voor Club Brugge tegen RSC Anderlecht. Daarin kon hij gek genoeg maar één keer scoren tegen paars-wit. Tot 1992 speelde hij vier jaar voor Anderlecht, daarna deed hij de rest van zijn carrière uit in blauw-zwart.

Veertien seizoenen bij de club van je hart, dat doet toch wel iets. Elke terugkeer naar Jan Breydel en Club Brugge doet dus nog wel wat met hem, maar als het van hem afhangt is het wel dringend tijd dat er gebouwd moet worden op Jan Breydel.

Een nieuw stadion is een absolute must

"Brugge? Dat doet me nog altijd iets, maar hier moet echt een nieuwe stadion komen. Deze rotten, betonnen bak op een grijze zondagnamiddag? Dat doet mij niets. Er moet echt iets gebeuren", aldus Verheyen in het programma.

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Verheyen is daarmee al lang niet meer de eerste of de laatste die dergelijke woorden in de mond neemt. Een paar jaar geleden sprak ook Rik Verheye al over de 'Betonrot Arena'. Het wordt dringend tijd dat er gebouwd wordt aat het nieuwe stadion, zoveel is duidelijk.