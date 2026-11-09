Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

Gianni Infantino krijgt mogelijk een bijzonder zware tegenstander bij de komende FIFA-voorzittersverkiezingen. Arsène Wenger overweegt namelijk om zich kandidaat te stellen. Nu zou de voormalige Arsenal-trainer steeds meer geneigd zijn om de strijd aan te gaan met de huidige FIFA-voorzitter.

Wenger werkt sinds 2019 als directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA, maar zijn relatie met Infantino is de afgelopen maanden bekoeld. De Fransman verzette zich openlijk tegen de plannen om een minderheidsbelang in een commerciële WK-onderneming aan privé-investeerders te verkopen. Het voorstel werd uiteindelijk ingetrokken, maar zorgde voor grote spanningen binnen de wereldvoetbalbond.

UEFA zoekt tegenstander voor Infantino

De UEFA is ondertussen volop op zoek naar een geschikte kandidaat om Infantino uit te dagen. Wenger zou daarbij op de steun van verschillende Europese voetbalbonden kunnen rekenen. Zijn internationale reputatie en jarenlange ervaring maken hem voor sommige bestuurders een bijzonder interessante optie.

Volgens L'Équipe denkt Wenger al verschillende weken na over een mogelijke kandidatuur. Een definitieve beslissing zou deze week kunnen volgen. Momentel twijfelt hij nog.

Beslissing nadert

Wenger is overigens niet de enige mogelijke uitdager van Infantino. De Japanner Kozo Tashima heeft zijn kandidatuur al aangekondigd. Infantino zelf kan ondanks de recente kritiek nog altijd rekenen op aanzienlijke steun vanuit andere continenten en vooral veel kleine landen.



De verkiezingen vinden op 18 maart 2027 plaats in het Marokkaanse Rabat. Kandidaten moeten zich uiterlijk op 18 november melden. Voor Wenger begint de tijd dus te dringen. Zijn mogelijke kandidatuur zou de strijd om het voorzitterschap alvast een heel andere wending kunnen geven.