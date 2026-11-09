Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

KRC Genk heeft zondag opnieuw een nederlaag geleden. De Limburgers gingen met 1-0 onderuit op het veld van Union SG en blijven zo achter met een teleurstellend resultaat. Toch was trainer Jess Thorup na afloop opvallend positief over zijn spelers. De Deen zag ondanks het nieuwe puntenverlies voldoende redenen om tevreden te zijn.

Na de tegenvallende prestatie tegen KV Mechelen verwachtte Thorup een reactie van zijn ploeg. Die heeft hij naar eigen zeggen ook gekregen. "Ik heb net tegen mijn spelers gezegd dat ze mijn diepste respect verdienen. Dit was een goede reactie na Mechelen. Normaal is dit een wedstrijd die minimaal een puntje zou opleveren", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. Anders dan opvallend kan het niet genoemd worden na een wedstrijd zonder schot op doel.

Thorup verdedigt zijn spelers

De trainer beseft dat de supporters van Genk opnieuw ontgoocheld zijn, maar benadrukt dat het zijn spelers niet aan inzet ontbrak. "Ik hoop dat de fans hebben kunnen zien dat de spelers bereid waren om voor hen te sterven. Ik begrijp dat er teleurstelling is, maar de jongens hebben wel in de spiegel gekeken en het goed gedaan."

Thorup wees bovendien op de moeilijkheidsgraad van de verplaatsing naar Union. "Union is hier al sinds februari 2025 ongeslagen. Het is niet de makkelijkste verplaatsing…"

Interlandbreak komt ongelegen

Ondanks de nieuwe tegenvaller weigert Thorup alles negatief te bekijken. "Over het resultaat zullen de fans ontevreden zijn, dat snap ik. Toch zie ik dit als een stap in de juiste richting", maakte hij duidelijk. Volgens de Deen moet Genk vooral voortbouwen op de prestatie tegen Union.

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Nu komt de interlandperiode volgens Thorup op een bijzonder vervelend moment. "Het is alleen jammer dat ik twee derde van mijn spelerskern vanaf morgen kwijt ben door interlands", besloot hij. De trainer krijgt daardoor weinig mogelijkheden om met zijn volledige groep verder te werken aan de verbeterpunten die Genk opnieuw aan overwinningen moeten helpen.