JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

Het gaat van kwaad naar erger bij Zulte Waregem. Essevee leed op bezoek bij STVV zijn zesde nederlaag op rij en kreeg na afloop een stevig fluitconcert van de meegereisde supporters. De 4-1-nederlaag op Stayen maakt de crisis alleen maar groter. De vraag is stilaan wie de rekening zal betalen voor de dramatische reeks.

Zulte Waregem hoopte in Sint-Truiden eindelijk een reactie te tonen na een povere 0 op 15 in de competitie. Die hoop verdween echter bijzonder snel. Na amper twaalf minuten stond Essevee al 2-0 in het krijt.

Trainer Michael Beale stak zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. "Mijn team heeft hulp nodig", klonk het veelzeggend na afloop. De Engelsman zag hoe zijn ploeg na een veelbelovende start van het seizoen helemaal is weggezakt. "Na de eerste vijf competitieduels was iedereen in de wolken, maar onze huidige situatie noopt ons tot bezinning."

Beale staat voor belangrijke gesprekken tijdens interlandbreak

De interlandbreak komt voor Zulte Waregem op een belangrijk moment. Beale wil de tijd gebruiken om met de club de koppen bij elkaar te steken en te bekijken hoe het tij nog gekeerd kan worden. "We zullen tijdens de interlandbreak de koppen bij elkaar moeten steken", kondigde hij aan.

Ook de toekomst van Beale is onzeker

Of Beale na de pauze nog op de bank zal zitten, is voorlopig niet duidelijk. De trainer maakte zelf geen garanties en verwees naar de gesprekken die eraan komen. Zijn positie staat uiteraard ter discussie. "Veel zal afhangen van de inhoud van die gesprekken."

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Beale wees daarnaast op de keuze van de club om afgelopen zomer resoluut voor de jeugd te gaan. Dat beleid leverde aanvankelijk resultaat op, maar de huidige terugval legt de beperkingen van de jonge kern bloot. "Je kunt niet ontkennen dat deze groep hulp nodig heeft."