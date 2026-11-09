KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

KRC Genk heeft zondag opnieuw een teleurstellend resultaat geboekt. De Limburgers verloren met 1-0 op het veld van Union SG en konden offensief nauwelijks iets klaarmaken. Toch vond Daan Heymans dat zijn ploeg meer verdiende dan een nederlaag.

Genk koos voor een voorzichtige aanpak en probeerde vooral defensief de ruimtes klein te houden. Dat lukte lange tijd, maar aanvallend kwam er bijzonder weinig uit. Volgens Het Belang van Limburg registreerde Genk zelfs geen enkel schot op doel. Het was al van 2017 geleden dat de Limburgers nog eens een volledige competitiewedstrijd afsloten zonder één poging tussen de palen.

Heymans verdedigt aanpak

"Op zich is het wel normaal dat je hier voor een strikte organisatie kiest. Tot aan die 1-0 hebben we amper iets weggegeven", vertelde Heymans aan Het Belang van Limburg. De middenvelder vond de tactische keuze van Jess Thorup dus begrijpelijk.

Uiteindelijk moest Genk toch een tegendoelpunt slikken en slaagde het er niet in om nog gelijk te maken. "Dan smaakt zo'n tegengoal zuur, we hadden hier zeker iets kunnen pakken", aldus Heymans. Het gebrek aan doelgevaar blijft echter opvallend, zeker voor een ploeg met de ambities van Genk.

Begrip voor ontevreden supporters

Na de eerdere nederlaag tegen KV Mechelen blijven de Limburgers opnieuw met lege handen achter. Dat Genk tegen Union zelfs geen enkel schot op doel kon afleveren, maakt de ontgoocheling alleen maar groter.

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Heymans beseft dat de supporters stilaan hun geduld verliezen. "Ik begrijp de frustratie bij onze fans, ook bij onszelf is de ontgoocheling groot", besloot hij. Genk trekt zo met een bijzonder wrang gevoel de interlandperiode in.