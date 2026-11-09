KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer
Foto: © photonews

KRC Genk heeft zondag opnieuw een teleurstellend resultaat geboekt. De Limburgers verloren met 1-0 op het veld van Union SG en konden offensief nauwelijks iets klaarmaken. Toch vond Daan Heymans dat zijn ploeg meer verdiende dan een nederlaag.

Genk koos voor een voorzichtige aanpak en probeerde vooral defensief de ruimtes klein te houden. Dat lukte lange tijd, maar aanvallend kwam er bijzonder weinig uit. Volgens Het Belang van Limburg registreerde Genk zelfs geen enkel schot op doel. Het was al van 2017 geleden dat de Limburgers nog eens een volledige competitiewedstrijd afsloten zonder één poging tussen de palen.

Heymans verdedigt aanpak

"Op zich is het wel normaal dat je hier voor een strikte organisatie kiest. Tot aan die 1-0 hebben we amper iets weggegeven", vertelde Heymans aan Het Belang van Limburg. De middenvelder vond de tactische keuze van Jess Thorup dus begrijpelijk.

Uiteindelijk moest Genk toch een tegendoelpunt slikken en slaagde het er niet in om nog gelijk te maken. "Dan smaakt zo'n tegengoal zuur, we hadden hier zeker iets kunnen pakken", aldus Heymans. Het gebrek aan doelgevaar blijft echter opvallend, zeker voor een ploeg met de ambities van Genk.

Begrip voor ontevreden supporters

Na de eerdere nederlaag tegen KV Mechelen blijven de Limburgers opnieuw met lege handen achter. Dat Genk tegen Union zelfs geen enkel schot op doel kon afleveren, maakt de ontgoocheling alleen maar groter.

Lees ook... Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans
Heymans beseft dat de supporters stilaan hun geduld verliezen. "Ik begrijp de frustratie bij onze fans, ook bij onszelf is de ontgoocheling groot", besloot hij. Genk trekt zo met een bijzonder wrang gevoel de interlandperiode in.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Union SG

Meer nieuws

Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

13:20
4
Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

12:50
Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

17:00
Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

09:00
7
Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

17:30
Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

16:36
57
OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

17:04
Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

16:20
Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

15:20
Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

16:00
Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

15:00
2
🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

15:40
Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

14:20
Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

14:00
13
Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

14:40
Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

13:00
1
Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

13:40
Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

12:00
3
Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

11:40
Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

11:20
2
Ross Sykes kopt Union naar de leidersplaats, Genk ziet top steeds verder weglopen

Ross Sykes kopt Union naar de leidersplaats, Genk ziet top steeds verder weglopen

20:27
Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

10:20
31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

11:00
Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

09:36
34
🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

10:40
JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

09:30
3
Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

08:00
🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

10:00
1
Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

08:40
35
Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

08:20
22
Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend Reactie

Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend

07:20
1
Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

07:40
Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

06:29
2
Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

07:11
4
🎥 Trossard reageert - ondanks drie assists - woedend richting ploegmaat

🎥 Trossard reageert - ondanks drie assists - woedend richting ploegmaat

06:58
Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

06:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt genk75 genk75 over Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans JVD002 JVD002 over Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats Admiraal F Admiraal F over Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak EljV EljV over Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout" Admiraal F Admiraal F over Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal” EljV EljV over Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend CringeMedia CringeMedia over Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat? William Wallace William Wallace over Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?" Andrea Van Akenv Andrea Van Akenv over Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved