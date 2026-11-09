Lardot laat geen twijfel bestaan over fase in Gent - Kortrijk: "Echt stampen"

Speeldag 11 was alweer een speeldag waar we toch heel wat te zien kregen. En ook wel een aantal dubieuze beslissingen moesten zien te verwerken. Zo was er veel te doen om Club Brugge - RSC Anderlecht, maar ook in KAA Gent - KV Kortrijk was er ook een VAR-tussenkomst die onder de loep werd genomen.

In Club Brugge - RSC Anderlecht waren er twee fasen die onder de loep werden genomen door scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot. En hij was formeel over beide beslissingen: die waren volgens hem niet meer dan terecht.

Bal gaat op de stip in Gent - Kortrijk, maar Roef pakt

Over naar KAA Gent - KV Kortrijk dan, waar er ook nog een situatie was waarbij De Kerels in het slot van de wedstrijd een strafschop krijgen. Siebe Van Der Heyden ging op de voet staan van Axel Drouhin en via de VAR ging de bal op de stip.

Op het veld was er een geen strafschop gefloten, mogelijk omdat de ref het niet had gezien of te licht vond. Maar Jonathan Lardot is ook hier heel duidelijk over de zaak: het is een correcte beslissing van de VAR om de ref naar het scherm te roepen.

Goede beslissingen van de VAR in Gent - Kortrijk volgens Lardot

"Het is een vrij factuele beslissing. Het gaat over één challenge, er zijn geen meerdere challenges in dat duel. De aanvaller speelt de bal, de verdediger niet. Hij plant zijn studs en voet op de voet van de aanvaller van Kortrijk."

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"Het is echt stampen", aldus Lardot bij DAZN over de zaak. Voor de scheidsrechtersbaas is het een zwart-witte beslissing: "Het is duidelijk en het is niet licht. Het is vrij factueel dus ik ben het eens met die VAR-interventie en die strafschop."