Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

Jan Virgili moest vorige week op woensdagavond kort na het halfuur geblesseerd naar de kant bij Club Brugge. De jonge Spaanse flankaanvaller begon daardoor aan een race tegen de klok met het oog op de topper van zondag tegen RSC Anderlecht, maar ondertussen is gebleken dat de averij toch heel wat groter is.

Club Brugge zorgde woensdagavond opnieuw voor een stunt door op de vierde speeldag van de Champions League te winnen op het veld van PSV Eindhoven.

Ivan Leko moet Virgili voorlopig missen

Dat moest het wel een tijdje doen zonder Jan Virgili, die geblesseerd raakte en op die manier de wedstrijd niet kon vervolledigen. Waarop blauw-zwart hem wilde klaarstomen voor RSC Anderlecht.

Dat lukte uiteindelijk niet, waardoor Ivan Leko moest gaan puzzelen en door de schorsing voor Potts en de problemen met Diakhon plots niet al te veel opties meer over had.

Spierblessure Virgili: enkele weken of maanden out?

Hij speelde dan maar Vermant uit voorin, naast of samen met Tresoldi. Daardoor kon Lemaréchal op het middenveld plaatsnemen. Ondertussen lijkt het er niet al te goed uit te zien voor Virgili en Club Brugge.



De 20-jarige Spanjaard zu een spierblessure hebben en dus willen ze bij blauw-zwart zeker geen overbodige risico's nemen. Volgens Het Laatste Nieuws zou hij wel eens een tijdje out kunnen zijn.