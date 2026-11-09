LIVE INTERLANDBREAK: Nathan Ngoy waarschuwt de Rode Duivels nu al: "Hij is zo goed"
Foto: © Photonews
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 11 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Puzzelen geblazen: Spanje mist twee toppers
Wereldkampioen Spanje moet het donderdag in Tsjechië zonder twee vaste waarden stellen. Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal zijn niet inzetbaar voor de eerste Nations League-wedstrijd van deze interlandperiode, zo bevestigde de Spaanse voetbalbond.
De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente krijgt vlak voor de verplaatsing naar Tsjechië slecht nieuws te verwerken. La Roja kan in Praag niet rekenen op Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal, twee spelers die normaal een vaste plaats in de ploeg hebben. Yamal kampt met pijn aan de rechterknie, terwijl Oyarzabal herstelt van griep. De aanvallers van respectievelijk FC Barcelona en Real Sociedad missen daardoor de wedstrijd van donderdag.
Spaanse bond houdt Yamal en Oyarzabal wel bij de selectie
Volgens de Spaanse voetbalbond sluiten beide spelers deze week wel aan bij de nationale selectie. De medische staf hoopt hen klaar te stomen voor zondag, wanneer Spanje Engeland ontvangt op de laatste speeldag van de Nations League.
Dat duel belooft een affiche van formaat te worden. Spanje heeft zijn ticket voor de kwartfinales al beet na een perfecte 12 op 12 tijdens de vorige interlandperiode. Engeland is eveneens uitstekend op weg: de Engelsen tellen negen punten en hebben zes punten voorsprong op nummer drie Kroatië.
Yamal tegen Kane als blikvanger
Vooral de mogelijke confrontatie tussen Lamine Yamal en Harry Kane spreekt tot de verbeelding. Yamal, derde in de laatste Ballon d'Or-verkiezing, beleeft een bijzonder sterk seizoen bij Barcelona. In twaalf competitiewedstrijden in La Liga was hij al goed voor tien doelpunten en acht assists. Als de jonge Spaanse smaakmaker zondag fit geraakt, wordt zijn rechtstreekse duel met Ballon d'Or-winnaar Kane een van de blikvangers van deze interlandperiode.
De interland tussen België en Turkije komt snel dichterbij. Donderdag nemen beide landen het tegen elkaar op tijdens de vijfde speeldag in League A van de Nations League. Voor Nathan Ngoy wordt het ook een duel met Lille-ploegmaat Berke Özer. Berke Özer heeft een stevig aandeel in de sterke seizoenstart van LOSC in de Ligue 1.
De Turkse doelman hield in negen competitiewedstrijden al vijf keer de nul en moest slechts zes tegendoelpunten slikken. Op het Europese toneel loopt het voorlopig minder vlot voor Özer en Lille. In vier Champions League-duels kreeg hij tien doelpunten binnen en bleef hij slechts één keer zonder tegengoal. Lille staat in Frankrijk tweede, achter PSG, maar bengelt in de Champions League als 35e onderaan het klassement.
Concurrentiestrijd onder de Turkse lat
Bij Turkije moet Özer voorlopig nog afrekenen met de concurrentie van Uğurcan Çakır, die tot dusver de voorkeur kreeg. Met Sergen Yalçin als nieuwe Turkse bondscoach kunnen de verhoudingen echter veranderen. De Lille-doelman hoopt zich in die strijd ongetwijfeld naar een basisplaats te spelen.
Volgens Nathan Ngoy was zijn ploegmaat alleszins bijzonder blij met zijn selectie. De Rode Duivel vertelde daarover in de mixed zone aan Le Petit Lillois: "Hij was heel blij dat hij geselecteerd werd. We hebben er een beetje over gepraat, maar niet veel. Ik zie hem daar straks, maar nu is hij mijn tegenstander. Dat is ook de schoonheid van voetbal."
Ngoy heeft veel respect voor Özer
Ngoy weet dus goed welke kwaliteiten de Belgische aanval donderdag tegenover zich kan krijgen. "Ja, we kennen Berke. We kennen zijn kwaliteiten. We weten dat hij altijd alert is. Hij staat er wanneer hij nodig is. Hij is een geweldige doelman. We zijn blij dat we hem bij ons hebben", besloot de Rode Duivel.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief