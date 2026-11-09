Live. Transfernieuws 9/11: Veel interesse in Koni De Winter
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'Real Madrid en Liverpool gaan in de clinch voor JPL-bekenden'
Real Madrid is al volop bezig met de toekomst voor te bereiden. Daarbij hoort op termijn ook een nieuwe doelman om de grote leegte die Thibaut Courtois zal laten uiteindelijk op te gaan vullen. Daarbij denken ze ook aan Bart Verbruggen, die we nog kennen van bij Anderlecht. (Lees meer)
Premier League-ploegen willen Koni De Winter
Liverpool, Manchester United en Chelsea behoren tot de belangrijkste gegadigden voor een van de opkomende talenten in de Serie A van dit seizoen. Het gaat om AC Milan-verdediger Koni De Winter, die momenteel met vrijwel elk optreden indrukwekkender voor de dag komt. Scouts uit de Premier League volgen hem tijdens recente wedstrijden nauwlettend, zo werd als eerste gemeld via de 'Daily Briefing'.
Hoewel Milan moeite heeft met constant presteren – met name door enkele teleurstellende optredens in de Europa League – is er onder leiding van Ruben Amorim sprake van een duidelijke vooruitgang. De Winter is een speler bij wie Amorim het maximale uit zijn kunnen naar boven heeft weten te halen. De 24-jarige verdediger kwam pas vorig seizoen bij Milan terecht.
Lyon heeft een nieuwe coach gevonden
Carlos Vicens is officieel aangesteld als de nieuwe trainer van Olympique Lyon. De Spanjaard volgt Paulo Fonseca op, die naar Sporting Portugal vertrok. De 43-jarige trainer tekende bij de Franse club een contract tot 30 juni 2028. Vicens brengt ook vier assistenten mee naar Lyon.
Van Braga naar Olympique Lyon
Vicens werd op 20 oktober nog ontslagen bij het Portugese SC Braga, na een reeks van drie nederlagen op rij. Zijn passage in Portugal leverde nochtans ook sterke resultaten op.
In zijn eerste seizoen, de jaargang 2025-2026, loodste hij Braga naar de halve finales van de Europa League. In de Portugese competitie eindigde zijn ploeg als vierde en ook in de Portugese League Cup bereikte Braga de finale.
Ervaring bij Manchester City en Pep Guardiola
Voor zijn avontuur in Portugal bouwde Vicens stelselmatig ervaring op als coach. Hij zette zijn eerste stappen in Spanje, voordat hij bij Manchester City terechtkwam.
Bij de Engelse topclub werkte hij als assistent bij verschillende jeugdploegen, van de U12 tot de U18. In 2021 werd hij opgenomen in de technische staf van Pep Guardiola, als specialist voor stilstaande fases.
Manchester United op zoek naar nieuwe doelman: probleem voor Lammens?
Manchester United lijkt de doelmannenmarkt in de gaten te houden. Volgens transferjournalist Nicolò Schira was een scout van de Engelse topclub aanwezig bij het duel tussen Monza en Atalanta om Marco Carnesecchi aan het werk te zien.
De 26-jarige Italiaan zou zo een mogelijke concurrent kunnen worden voor de Rode Duivel tussen de palen van de Red Devils. En dat zou wel eens een stevige domper kunnen zijn op de feestvreugde voor de Rode Duivel, die de voorbije weken en maanden met wisselend resultaat onder de lat stond bij de Engelse topclub. Aan Lammens om nu vooral niet te gaan panikeren.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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