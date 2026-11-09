Live. Transfernieuws 9/11: Veel interesse in Koni De Winter

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 9/11: Veel interesse in Koni De Winter
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Real Madrid en Liverpool gaan in de clinch voor JPL-bekenden'

Real Madrid is al volop bezig met de toekomst voor te bereiden. Daarbij hoort op termijn ook een nieuwe doelman om de grote leegte die Thibaut Courtois zal laten uiteindelijk op te gaan vullen. Daarbij denken ze ook aan Bart Verbruggen, die we nog kennen van bij Anderlecht. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Premier League-ploegen willen Koni De Winter

Liverpool, Manchester United en Chelsea behoren tot de belangrijkste gegadigden voor een van de opkomende talenten in de Serie A van dit seizoen. Het gaat om AC Milan-verdediger Koni De Winter, die momenteel met vrijwel elk optreden indrukwekkender voor de dag komt. Scouts uit de Premier League volgen hem tijdens recente wedstrijden nauwlettend, zo werd als eerste gemeld via de 'Daily Briefing'.

Hoewel Milan moeite heeft met constant presteren – met name door enkele teleurstellende optredens in de Europa League – is er onder leiding van Ruben Amorim sprake van een duidelijke vooruitgang. De Winter is een speler bij wie Amorim het maximale uit zijn kunnen naar boven heeft weten te halen. De 24-jarige verdediger kwam pas vorig seizoen bij Milan terecht.

Aernout Van Lindt

Lyon heeft een nieuwe coach gevonden

Carlos Vicens is officieel aangesteld als de nieuwe trainer van Olympique Lyon. De Spanjaard volgt Paulo Fonseca op, die naar Sporting Portugal vertrok. De 43-jarige trainer tekende bij de Franse club een contract tot 30 juni 2028. Vicens brengt ook vier assistenten mee naar Lyon.

Van Braga naar Olympique Lyon

Vicens werd op 20 oktober nog ontslagen bij het Portugese SC Braga, na een reeks van drie nederlagen op rij. Zijn passage in Portugal leverde nochtans ook sterke resultaten op.

In zijn eerste seizoen, de jaargang 2025-2026, loodste hij Braga naar de halve finales van de Europa League. In de Portugese competitie eindigde zijn ploeg als vierde en ook in de Portugese League Cup bereikte Braga de finale.

Ervaring bij Manchester City en Pep Guardiola

Voor zijn avontuur in Portugal bouwde Vicens stelselmatig ervaring op als coach. Hij zette zijn eerste stappen in Spanje, voordat hij bij Manchester City terechtkwam.

Bij de Engelse topclub werkte hij als assistent bij verschillende jeugdploegen, van de U12 tot de U18. In 2021 werd hij opgenomen in de technische staf van Pep Guardiola, als specialist voor stilstaande fases.

Aernout Van Lindt

Manchester United op zoek naar nieuwe doelman: probleem voor Lammens?

Manchester United lijkt de doelmannenmarkt in de gaten te houden. Volgens transferjournalist Nicolò Schira was een scout van de Engelse topclub aanwezig bij het duel tussen Monza en Atalanta om Marco Carnesecchi aan het werk te zien.

De 26-jarige Italiaan zou zo een mogelijke concurrent kunnen worden voor de Rode Duivel tussen de palen van de Red Devils. En dat zou wel eens een stevige domper kunnen zijn op de feestvreugde voor de Rode Duivel, die de voorbije weken en maanden met wisselend resultaat onder de lat stond bij de Engelse topclub. Aan Lammens om nu vooral niet te gaan panikeren.

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

LIVE INTERLANDBREAK: Nathan Ngoy waarschuwt de Rode Duivels nu al: "Hij is zo goed"

LIVE INTERLANDBREAK: Nathan Ngoy waarschuwt de Rode Duivels nu al: "Hij is zo goed"

22:50
'Real Madrid en Liverpool gaan in de clinch voor JPL-bekenden'

'Real Madrid en Liverpool gaan in de clinch voor JPL-bekenden'

22:40
3
Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

22:20
📷 Rode Duivels kunnen met moeite trainen vanwege ... te weinig spelers

📷 Rode Duivels kunnen met moeite trainen vanwege ... te weinig spelers

22:00
1
Vandenbempt ziet opmerkelijke gelijkenis tussen Bruno en Thorup

Vandenbempt ziet opmerkelijke gelijkenis tussen Bruno en Thorup

21:40
Gert Verheyen schiet het stadion van Club Brugge helemaal af

Gert Verheyen schiet het stadion van Club Brugge helemaal af

21:20
Ralf Seuntjens met zéér moedige getuigenis over zijn kankerdiagnose in Japan

Ralf Seuntjens met zéér moedige getuigenis over zijn kankerdiagnose in Japan

21:00
Lardot laat geen twijfel bestaan over fase in Gent - Kortrijk: "Echt stampen"

Lardot laat geen twijfel bestaan over fase in Gent - Kortrijk: "Echt stampen"

20:40
Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen'

Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen'

20:20
27
Strafschop Anderlecht, gelijkmaker tegen Club Brugge afgekeurd? Lardot is formeel

Strafschop Anderlecht, gelijkmaker tegen Club Brugge afgekeurd? Lardot is formeel

20:00
5
Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

19:40
Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

19:20
33
Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

16:36
310
'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'

'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'

19:00
Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"

Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"

18:30
3
Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

18:00
Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

17:30
2
OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

17:04
Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

17:00
KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

16:40
Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

16:20
Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

16:00
🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

15:40
Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

15:20
Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

15:00
2
Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

14:40
Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

14:20
Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

14:00
13
Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

13:40
Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

13:20
4
Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

13:00
1
Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

12:50
Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

12:00
3
Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

11:40
Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

11:20
2
31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout FCB vo altijd FCB vo altijd over Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt Meut Meut over Strafschop Anderlecht, gelijkmaker tegen Club Brugge afgekeurd? Lardot is formeel FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen' Rafc4ever Rafc4ever over 📷 Rode Duivels kunnen met moeite trainen vanwege ... te weinig spelers Vital Verheyen Vital Verheyen over Union SG - KRC Genk: 1-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Ivan Leko haalt zwaar uit naar scheidsrechter Vergoote: "Hij was de 'Man van de Match'" FCBalto FCBalto over Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak filip hendrix filip hendrix over Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat? Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved