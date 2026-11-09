Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend

Jorne Spileers en Brandon Mechele hebben zich de laatste tijd ontpopt tot een ijzersterk duo in de Brugse defensie. Toch zal het tweetal voorlopig niet samen te bewonderen zijn bij de Rode Duivels. Vooral voor Spileers was er nochtans even hoop op een eerste selectie voor de nationale ploeg.

Vlak voor de bekendmaking van de selectie kreeg bondscoach Mark van Bommel nog met enkele wijzigingen te maken. Koni De Winter besloot een oproep te weigeren, terwijl Zeno Debast met een blessure kampt. Daardoor moest de bondscoach op zoek naar alternatieven om zijn defensie aan te vullen.

Van Bommel kwam uiteindelijk uit bij KRC Genk-verdediger Kongolo. Zowel Jorne Spileers als Matte Smets grepen naast een selectie. Vooral voor de Club-verdediger was dat misschien een kleine teleurstelling. Hij maakt indruk in Brugse loondienst en doet bovendien internationale ervaring op in de Champions League.

Respect voor keuze Van Bommel

Spileers had volgens Van Bommel alvast een stevig dossier. Toch koos de bondscoach uiteindelijk voor andere opties. Na het gelijkspel tegen Anderlecht kreeg de verdediger de vraag hoe hij naar zijn niet-selectie keek. Daarbij reageerde hij opvallend nuchter en met een knipoog.

"Josué Kongolo is ook een goeie speler", begint Spileers. "Ik heb met hem gespeeld bij de U21. Hij kan links- en rechtsback spelen, maar ook centraal. Zo kan hij natuurlijk op meer posities uit de voeten."

"Dan moet ik mij daar maar bij neerleggen. Wie ben ik om Van Bommel daarin tegen te spreken? Het is al leuk dat hij aan mij denkt. Maar ja, we zijn er nog niet", besloot Spileers met een knipoog.



Lees ook... Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"›

Geen Rode Duivels, wel de beloften

Voorlopig zal de verdediger zijn kans dus nog moeten afwachten. De Rode Duivels nemen het tijdens de komende interlandperiode op 12 november op tegen Turkije en spelen op 15 november thuis tegen Italië. Spileers zal die wedstrijden niet met de A-ploeg afwerken, maar trekt met de Belgische beloften naar Duitsland en Italië.