Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

De discussie over het omstreden doelpunt van Mihajlo Cvetkovic in Club Brugge-Anderlecht blijft nazinderen. Na de felle reacties van Hans Vanaken en Ivan Leko komt nu ook een opvallend alternatief op tafel om dergelijke VAR-controverses in de toekomst aan te pakken. Het systeem wordt dit seizoen al getest in de Challenger Pro League en zou ook in de Jupiler Pro League een verschil kunnen maken.

Club Brugge liet in de topper volgens Marc Degryse twee punten liggen. De analist vond de thuisploeg vrijwel de hele wedstrijd dominant, maar zag de gelijkmaker van Anderlecht onterecht goedgekeurd worden.

"Club Brugge heeft twee punten verloren in de topper tegen Anderlecht. Club was quasi de hele wedstrijd de dominante ploeg. Ik ben het eens met de kritiek van Hans Vanaken en Ivan Leko op VAR Lothar D'Hondt, die bij het doelpunt van Mihajlo Cvetkovic de scheidsrechter niet naar het scherm riep", zegt hij in HLN.

Volgens Degryse maakte Cvetkovic een duidelijke overtreding op Brandon Mechele. Toch erkent hij dat de volledige fase niet zo eenvoudig te beoordelen was. "Cvetkovic maakt een duidelijke trekfout bij Brandon Mechele. Maar je moet al terugkomen op de eerste fout van Mechele. De vraag is dan of je hem een rode kaart moet geven. Ik vind van niet – niet op dié plaats op het veld –, maar ik geef toe dat er ruimte is voor interpretatie."

Vanaken wilde de VAR zelfs afschaffen

De Brugse frustratie was na afloop bijzonder groot. Vanaken liet zich stevig uit over de arbitrage en kwam zelfs met een opvallende uitspraak: "Schaf de VAR gewoon af, ik word er een beetje boos van. Dit is totaal belachelijk. Die goal moest altijd afgekeurd worden." Ook Leko spaarde VAR Lothar D'Hondt niet en vond dat de scheidsrechter naar het scherm had moeten worden geroepen.

Degryse begrijpt die woede, maar vindt het afschaffen van de VAR geen realistische oplossing. "Vanaken foeterde dat we de VAR maar moeten afschaffen. Dat zal natuurlijk niet gebeuren, Hans." Hij schuift daarom een alternatief naar voren dat momenteel al wordt uitgeprobeerd.



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"Maar waarom zouden we niet de richting opgaan van wat dit seizoen getest wordt in de Challenger Pro League? Daar bestaat zoiets als de Football Video Support", stelt de analist. Dat systeem geeft de trainers zelf meer inspraak wanneer ze vinden dat een belangrijke beslissing verkeerd is genomen.

Leko had zijn challenge ongetwijfeld gebruikt

Bij Football Video Support krijgen beide trainers per wedstrijd twee challenges. Wanneer een coach niet akkoord gaat met een beslissing, kan hij een challenge aanvragen. De scheidsrechter wordt dan naar het scherm geroepen om de beelden opnieuw te bekijken en neemt uiteindelijk zelf de beslissing.

Degryse is ervan overtuigd dat Leko in de bewuste fase tegen Anderlecht zo'n mogelijkheid zou hebben benut. "De twee trainers krijgen in elke wedstrijd twee challenges waarbij de scheidsrechter naar het scherm wordt geroepen – hij neemt dan de beslissing. In dit geval had Leko zeker zijn challenge ingezet."