Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

Zulte Waregem zit in een bijzonder moeilijke periode. Essevee verloor zondag met 4-1 op het veld van STVV en heeft inmiddels zes opeenvolgende nederlagen achter de rug. Toch hoeft trainer Michael Beale voorlopig niet te vrezen voor zijn job.

De cijfers zijn nochtans bijzonder pijnlijk. Zulte Waregem pakte geen enkel punt uit zijn laatste zes competitiewedstrijden en is daardoor weggezakt naar de veertiende plaats. De voorsprong op de voorlaatste bedraagt nog amper vier punten.

Beale krijgt nog vertrouwen

Ondanks de tegenvallende resultaten wil de clubleiding voorlopig niet ingrijpen. Beale, die afgelopen zomer werd aangesteld, krijgt volgens Het Nieuwsblad nog het vertrouwen om de situatie recht te trekken.

Zelf beseft de trainer dat er dringend iets moet veranderen. Na de zware nederlaag tegen STVV benadrukte hij dat zijn spelersgroep versterking kan gebruiken. "Mijn team heeft hulp nodig", klonk het veelzeggend.

Belangrijke interlandbreak

De interlandperiode komt voor Zulte Waregem dan ook op een belangrijk moment. Beale wil met de clubleiding bekijken hoe de negatieve spiraal doorbroken kan worden. De sterke seizoensstart, waarin Essevee elf punten uit vijf wedstrijden pakte, lijkt inmiddels ver weg.

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Na de interlandbreak wacht meteen een belangrijke thuiswedstrijd tegen Antwerp. Voor Beale wordt het een uitgelezen kans om het vertrouwen van het bestuur te beantwoorden met een broodnodige overwinning. Een zevende opeenvolgende nederlaag zou de druk ongetwijfeld verder opvoeren. En die is al groot.