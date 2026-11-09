Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel
Foto: © Photonews
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De toekomst van Noa Lang bij Napoli staat opnieuw ter discussie. De voormalige smaakmaker van Club Brugge kwam zondag tijdens de wedstrijd tegen Lazio (1-1) in aanvaring met de eigen supporters. Volgens Italiaanse media zou een vertrek tijdens de wintermercato daardoor opnieuw tot de mogelijkheden behoren.

Lang kreeg het tijdens de wedstrijd aan de stok met een deel van de aanhang. Toen hij zijn hand achter zijn oor hield om de supporters aan te moedigen, werd dat niet bepaald positief ontvangen. Vanuit de tribunes volgde een stevig fluitconcert. De Nederlander had zich eerder al de woede van de fans op de hals gehaald door na de nederlaag tegen FC Porto niet naar het bezoekersvak te stappen.

Napoli denkt aan vertrek

Volgens Tuttomercatoweb zou Napoli bereid zijn om Lang tijdens de wintermercato te verkopen. De Italiaanse club betaalde in de zomer van 2025 nog 25 miljoen euro plus bonussen voor de Nederlander, maar zou tegenwoordig genoegen kunnen nemen met een bedrag tussen 15 en 20 miljoen euro.

Aan belangstelling zou het niet ontbreken. Ajax en Galatasaray worden genoemd als mogelijke bestemmingen, terwijl ook Atalanta en Genoa interesse zouden tonen. Lang speelde vorig seizoen al op huurbasis bij Galatasaray, maar dat avontuur werd geen groot succes.

Ook Lucca ligt onder vuur

Opvallend genoeg is Lang niet de enige speler die mogelijk mag vertrekken. Ook Lorenzo Lucca, die vorige week nog een woordenwisseling had met Kevin De Bruyne, staat volgens hetzelfde medium op de nominatie om Napoli te verlaten.

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Een definitieve beslissing is er voorlopig niet genomen. Lang was tegen Lazio nochtans een van de betere spelers op het veld en lag met een voorzet aan de basis van de gelijkmaker. Toch dreigen de spanningen met de supporters zijn toekomst bij Napoli te hypothekeren.

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