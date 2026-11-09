'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'

'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'
Foto: © photonews
Word fan van Napoli! 278

De Italiaanse pers blijft speculeren over de positie van Kevin De Bruyne bij Napoli. Na het duel met Lazio Rome vertrok de Rode Duivel meteen met een privéjet, iets wat binnen de club niet in goede aarde zou zijn gevallen. Een transfer in de wintermercato wordt opnieuw genoemd.

De Napolitaanse krant Il Mattino schrijft het: Napoli zou een vertrek van Kevin De Bruyne tijdens de wintermercato ernstig overwegen. Daarmee spreekt de krant eerdere berichten tegen.

De recente gebeurtenissen hebben de geruchten alvast extra aangewakkerd. De Bruyne stapte zondag, kort na de wedstrijd tussen Napoli en Lazio Rome, op een privéjet. Dat zou bij de clubleiding niet bijzonder goed zijn ontvangen.

Discussies met ploegmaats

Dat er wrijving zou zijn binnen de kleedkamer, is niet nieuw. De woordenwisseling tussen Lorenzo Lucca en De Bruyne tijdens het Champions League-duel met Porto was duidelijk zichtbaar op televisie en zorgde voor heel wat gesprekstof in Italië.

Volgens Il Mattino zou het echter niet bij dat ene incident blijven. De Rode Duivel zou ook een moeilijke relatie hebben met spits Rasmus Hojlund en kapitein Giovanni Di Lorenzo. Dat maakt zijn integratie in Napels er vanzelfsprekend niet eenvoudiger op.

Napoli wil volgens geruchten besparen op loon

Ook op het veld loopt het voorlopig niet zoals gehoopt voor De Bruyne. De 35-jarige middenvelder ligt nog tot juni onder contract bij Napoli, maar de club zou al deze winter openstaan voor een oplossing. Zo kan het een deel van zijn jaarsalaris, dat naar verluidt rond 6 miljoen euro bedraagt, uitsparen.

Voorlopig blijft voorzichtigheid aangewezen: Italiaanse transfergeruchten rond De Bruyne doken eerder al op en werden niet altijd bevestigd. Wel lijkt duidelijk dat zijn eerste maanden bij Napoli heel anders verlopen dan de Belgische international en de club hadden verwacht.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

18:00
Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

19:40
Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

19:20
3
Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"

Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"

18:30
2
Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

16:36
229
Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

17:30
2
OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

17:04
Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

17:00
KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

16:40
Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

16:20
Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

16:00
🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

15:40
Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

15:20
Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

15:00
2
Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

14:40
Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

14:20
Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

14:00
13
Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

13:40
Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

13:20
4
Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

11:20
2
Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

13:00
1
Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

12:50
Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

12:00
3
Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

11:40
31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

11:00
Vreemde rel rond Kevin De Bruyne bij Napoli: makelaar moet zelfs ingrijpen

Vreemde rel rond Kevin De Bruyne bij Napoli: makelaar moet zelfs ingrijpen

08/11
🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

10:40
Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

10:20
🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

10:00
1
Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

09:36
35
JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

09:30
3
Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

09:00
7
Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

08:40
35
Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

08:20
22
Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

08:00
🎥 Kevin De Bruyne zal gevloekt hebben: Napoli beleeft frustrerende namiddag

🎥 Kevin De Bruyne zal gevloekt hebben: Napoli beleeft frustrerende namiddag

08/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 11
Venezia Venezia 2-1 Udinese Udinese
Cagliari Cagliari 1-0 Frosinone Frosinone
Torino Torino 1-1 Lecce Lecce
Parma Parma 1-2 Bologna Bologna
AS Roma AS Roma 3-0 Sassuolo Sassuolo
Napoli Napoli 1-1 Lazio Lazio
Genoa Genoa 1-2 AC Milan AC Milan
Monza Monza 0-1 Atalanta Atalanta
Inter Milaan Inter Milaan 2-0 Como Como
Fiorentina Fiorentina 2-2 Juventus Juventus

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout Svédél Svédél over Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt Mike59 Mike59 over Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten" The Purple Knight The Purple Knight over Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak genk75 genk75 over Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans JVD002 JVD002 over Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats EljV EljV over Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout" Admiraal F Admiraal F over Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal” EljV EljV over Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved