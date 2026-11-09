'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'

De Italiaanse pers blijft speculeren over de positie van Kevin De Bruyne bij Napoli. Na het duel met Lazio Rome vertrok de Rode Duivel meteen met een privéjet, iets wat binnen de club niet in goede aarde zou zijn gevallen. Een transfer in de wintermercato wordt opnieuw genoemd.

De Napolitaanse krant Il Mattino schrijft het: Napoli zou een vertrek van Kevin De Bruyne tijdens de wintermercato ernstig overwegen. Daarmee spreekt de krant eerdere berichten tegen.

De recente gebeurtenissen hebben de geruchten alvast extra aangewakkerd. De Bruyne stapte zondag, kort na de wedstrijd tussen Napoli en Lazio Rome, op een privéjet. Dat zou bij de clubleiding niet bijzonder goed zijn ontvangen.

Discussies met ploegmaats

Dat er wrijving zou zijn binnen de kleedkamer, is niet nieuw. De woordenwisseling tussen Lorenzo Lucca en De Bruyne tijdens het Champions League-duel met Porto was duidelijk zichtbaar op televisie en zorgde voor heel wat gesprekstof in Italië.

Volgens Il Mattino zou het echter niet bij dat ene incident blijven. De Rode Duivel zou ook een moeilijke relatie hebben met spits Rasmus Hojlund en kapitein Giovanni Di Lorenzo. Dat maakt zijn integratie in Napels er vanzelfsprekend niet eenvoudiger op.

Napoli wil volgens geruchten besparen op loon

Ook op het veld loopt het voorlopig niet zoals gehoopt voor De Bruyne. De 35-jarige middenvelder ligt nog tot juni onder contract bij Napoli, maar de club zou al deze winter openstaan voor een oplossing. Zo kan het een deel van zijn jaarsalaris, dat naar verluidt rond 6 miljoen euro bedraagt, uitsparen.





Voorlopig blijft voorzichtigheid aangewezen: Italiaanse transfergeruchten rond De Bruyne doken eerder al op en werden niet altijd bevestigd. Wel lijkt duidelijk dat zijn eerste maanden bij Napoli heel anders verlopen dan de Belgische international en de club hadden verwacht.