Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans
Foto: © Photonews

Noa Lang heeft zich bij Napoli opnieuw in de kijker gespeeld, maar niet alleen om sportieve redenen. De voormalige aanvaller van Club Brugge raakte tijdens het gelijkspel tegen Lazio (1-1) verwikkeld in een opvallend incident met de eigen supporters. Een gebaar richting de tribunes werd hem niet in dank afgenomen. Het resultaat: een striemend fluitconcert, ondanks een sterke wedstrijd van de Nederlander.

Het incident gebeurde in de eerste helft. Na een aanvallende actie draaide Lang zich richting de Curva A en bracht hij zijn hand naar zijn oor, alsof hij wilde zeggen: 'Ik hoor jullie niet'. Een deel van de Napoli-aanhang interpreteerde dat als een provocatie. Vanaf dat moment werd Lang bij zowat elk balcontact uitgefloten.

 

Volgens La Gazzetta dello Sport was er mogelijk sprake van een misverstand. De krant stelt dat Lang eigenlijk om meer steun van het publiek vroeg, maar dat zijn gebaar helemaal verkeerd werd begrepen. De supporters droegen echter nog een andere frustratie mee: bij de uitwedstrijd tegen Porto zou Lang na afloop niet naar de fans zijn gegaan om hen te groeten.

Beste Napoli-speler wordt uitgefloten

Het opmerkelijke is dat Lang op het veld een van de gevaarlijkste spelers van Napoli was. Eurosport Italia gaf hem een 6,5 en omschreef zijn namiddag als paradoxaal: hij was een van de gevaarlijkste aanvallers, maar tegelijk ook de speler die het hardst werd uitgefloten. Ook Tuttomercatoweb gaf hem dezelfde score. Volgens dat medium was Lang met zijn snelheid de enige die de defensieve organisatie van Lazio echt aan het wankelen kon brengen.

De Nederlander liet zich ook niet onbetuigd in de totstandkoming van de gelijkmaker. Na een actie op de flank bracht hij de bal voor doel, waarna een verdediger van Lazio, Pedraza, de bal in eigen doel werkte. Lang had dus een belangrijk aandeel in de 1-1, maar ook na die treffer bleef de spanning met de tribunes bestaan. Hij herhaalde zijn gebaar richting de supporters, waarop opnieuw gefluit volgde.

Ploegmaats moeten Lang naar supporters brengen

De spanning liep ook na het laatste fluitsignaal verder op. Lang was aanvankelijk niet van plan leek om met zijn ploegmaats naar de supporters te gaan. Uiteindelijk werd hij door zijn medespelers overgehaald om zich toch bij de rest van de selectie te voegen. De ontvangst was allesbehalve hartelijk. De Curva floot Lang vanaf het incident bij ieder balcontact uit.

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