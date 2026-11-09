Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 5 reacties
Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout
Foto: © Photonews

Club Brugge raakte op zondag niet verder dan een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen RSC Anderlecht. Daardoor verloor blauw-zwart twee dure punten in de strijd om de titel. Of gaan ze die punten alsnog kunnen recupereren? Ze willen bij Brugge alvast een onderzoek naar de zaak.

Vlak voor de start van de wedstrijd maakten ze bij RSC Anderlecht nog een wijziging aan het wedstrijdblad. En daardoor waren er plots geen zes Belgen meer te vinden op dat wedstrijdblad, waardoor er dus een administratieve fout werd gemaakt.

Vijf Belgen op het wedstrijdblad: eentje te weinig

Colin Coosemans, Ali Maamar, Mario Stroeykens, Jaden Onia Seke en Marco Kana. Dat maakt vijf (voetbal)Belgen - eentje te weinig dus. De regels zijn duidelijk: je moet zes Belgen op het westrijdblad hebben staan, anders mogen er geen 18 mensen op het wedstrijdblad staan.

Concreet hadden er dus maar 17 namen op het wedstrijdblad mogen verschijnen of een zesde Belg. Dat is niet gebeurd en dus moet RSC Anderlecht voor straffen vrezen. Dat kan gaan van een boete tot het verlies van het punt of een forfaitnederlaag.

Anderlecht neemt verantwoordelijkheid, Club Brugge wil onderzoek

Bij paars-wit hebben ze toegegeven dat ze een fout hebben gemaakt. Ze steken de handen dan ook in eigen boezem. Zo nemen ze de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is: "RSC Anderlecht neemt de verantwoordelijkheid voor deze menselijke fout op zich. De club merkt op dat de fout voor, tijdens en na de wedstrijd niet werd gesignaleerd. RSCA benadrukt dat er geen impact was op het wedstrijdverloop, aangezien niet alle wisselspelers zijn ingevallen.”

"Club Brugge werd vandaag op de hoogte gesteld van het feit dat RSC Anderlecht tijdens de wedstrijd Club Brugge - RSC Anderlecht van afgelopen zondag 8 november, niet voldeed aan het minimum aantal voetbalbelgen op het wedstrijdblad. Club Brugge neemt hiervan akte en zal de KBVB vragen om dit verder te onderzoeken", aldus blauw-zwart in een reactie bij Het Nieuwsblad.

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RSC Anderlecht liet ooit forfaitnederlaag liggen tegen RWDM

Club Brugge wil dus wel degelijk een onderzoek. Noblesse oblige? Dat is dus niet voor iedereen. Er was ooit een tijd waarin RWDM vier wissels deed tegen RSC Anderlecht in tijden dat er maar drie keer gewisseld mocht worden.

Die wedstrijd eindigde op 0-2 in het voordeel van de ploeg uit Molenbeek. En dus kon Anderlecht daar een zaakje doen via de groene tafel, maar ze besloten toen (in 1997) het zo te laten, omdat er geen impact was op de wedstrijd met die vierde wissel.

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