OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal
Foto: © Photonews
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Pau Cubarsí heeft de Golden Boy 2026 gewonnen. De amper 19-jarige verdediger van FC Barcelona is daarmee verkozen tot de beste jonge voetballer die actief is in Europa. De Spanjaard volgt Désiré Doué op, die vorig jaar met de prestigieuze onderscheiding aan de haal ging.

De winnaar werd maandagmiddag officieel bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in het Italiaanse Sassuolo. Cubarsí behaalde een bijzonder overtuigende overwinning bij de stemming. De verdediger liet 24 andere genomineerden achter zich, onder wie Yan Diomande, Ayyoub Bouaddi en Lennart Karl.

Bijzonder straffe prestatie

Cubarsí is pas de tweede centrale verdediger ooit die de Golden Boy wint. Alleen Matthijs de Ligt slaagde daar in 2018 eerder in, toen hij bij Ajax speelde. De prijs gaat doorgaans naar aanvallers of middenvelders.

De jonge Spanjaard beleefde dan ook een fantastisch jaar. Hij won met Barcelona zijn tweede Spaanse landstitel en kroonde zich afgelopen zomer met Spanje tot wereldkampioen. Op het WK werd hij bovendien uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi.

Barcelona blijft domineren

Met Cubarsí levert Barcelona al voor de vijfde keer een winnaar af die uit de eigen jeugdopleiding komt. Eerder gingen Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) en Lamine Yamal (2024) hem voor.


Voor Cubarsí is het een mooie revanche nadat hij vorige maand naast de Kopa Trophy greep. Die prijs ging naar ploegmaat Lamine Yamal. De verdediger mag zijn Golden Boy op 14 december officieel in ontvangst nemen tijdens het gala in Turijn.

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