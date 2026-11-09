Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

Club Brugge en Anderlecht hebben zondagmiddag de punten gedeeld na een 1-1-gelijkspel in het Jan Breydelstadion. De topper zorgde al voor heel wat discussie over de arbitrage, maar nu duikt er nog een veel opvallender verhaal op. Mogelijk krijgt de wedstrijd zelfs nog een heel andere afloop.

Het probleem ligt bij het wedstrijdblad van Anderlecht. Daar stonden slechts vijf Belgen op: Colin Coosemans, Ali Maamar, Mario Stroeykens, Jaden Onia Seke en Marco Kana. Dat zouden er volgens het bondsreglement minstens zes moeten zijn.

Anderlecht mogelijk in overtreding

Anderlecht lijkt dus een belangrijke administratieve fout te hebben gemaakt. Volgens Het Nieuwsblad werd de kwestie bij de betrokken partijen aangekaart en wordt de fout erkend.

Daarmee is de zaak echter nog niet afgerond. Het is voorlopig onduidelijk of er ook officiële stappen zullen volgen tegen paars-wit.

Club Brugge kan alsnog grote winnaar worden

De mogelijke gevolgen zijn bijzonder groot. Anderlecht riskeert zijn behaalde punt te verliezen. Ook een forfaitnederlaag behoort tot de mogelijke scenario's. In dat geval zou Club Brugge de wedstrijd met 5-0 kunnen winnen en alsnog twee extra punten krijgen.

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Voorlopig blijft de officiële uitslag gewoon 1-1. Club Brugge kwam zondag op voorsprong via Hans Vanaken, waarna Mihajlo Cvetkovic gelijkmaakte. Het felbevochten punt van Anderlecht zou nu dus mogelijk nog een bijzonder vervelend staartje kunnen krijgen. Alles hangt af van eventuele verdere stappen en een beslissing van de bevoegde instanties.