Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"

Beerschot blijft indruk maken in de Challenger Pro League. De Kielse Ratten boekten afgelopen zaterdag een bijzonder belangrijke 1-2-overwinning op het veld van Virton en zagen concurrent Dender opnieuw punten verspelen. Patrick Goots begint stilaan te geloven dat de club op weg is naar de titel.

De overwinning in Virton kwam er op spectaculaire wijze. Bas Van den Eynden bracht Beerschot al vroeg op voorsprong, maar na de gelijkmaker van Abdelsamad Hachem leek puntenverlies onvermijdelijk. Arnold Vula bezorgde de bezoekers in de 94ste minuut alsnog de drie punten.

Goots voelt kampioenengeluk bij Beerschot

"Wij hadden zondag, in de match met onze caféploeg, een scheidsrechter die voor Beerschot supportert. Hij zei: 'Dit is het kampioenengeluk dat je begint te voelen'", vertelde Goots aan Het Nieuwsblad. De voormalige aanvaller ziet hoe alles momenteel in het voordeel van Beerschot lijkt uit te draaien.

Ook de resultaten van de concurrentie spelen daarbij een belangrijke rol. Dender bleef zondag tegen Lokeren steken op 2-2 en pakte amper twee punten uit zijn laatste drie wedstrijden. "In de 94ste minuut het winnende doelpunt maken in Virton, leverde twee extra punten op. Terwijl Dender met 2 op 9 een zeer slechte week kende", aldus Goots.

Zeven punten voorsprong op Dender

Beerschot staat inmiddels stevig aan de leiding met 27 punten uit tien wedstrijden. De voorsprong op eerste achtervolger Dender bedraagt zeven punten, terwijl Eupen met achttien punten uit negen wedstrijden op de derde plaats staat. De ploeg van Mo Messoudi heeft haar lot dus helemaal in eigen handen.



Goots ziet het dan ook bijzonder positief in voor zijn voormalige club. "Dit gaat Beerschot niet zo gauw afgeven. Als het straks ook de decembermaand goed doorkomt, mag Beerschot de champagne stilaan koud zetten", besloot hij. De titelstrijd is nog lang niet beslist, maar het vertrouwen op het Kiel groeit met de week.