Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"
Word fan van K Beerschot VA! 933

Beerschot blijft indruk maken in de Challenger Pro League. De Kielse Ratten boekten afgelopen zaterdag een bijzonder belangrijke 1-2-overwinning op het veld van Virton en zagen concurrent Dender opnieuw punten verspelen. Patrick Goots begint stilaan te geloven dat de club op weg is naar de titel.

De overwinning in Virton kwam er op spectaculaire wijze. Bas Van den Eynden bracht Beerschot al vroeg op voorsprong, maar na de gelijkmaker van Abdelsamad Hachem leek puntenverlies onvermijdelijk. Arnold Vula bezorgde de bezoekers in de 94ste minuut alsnog de drie punten.

Goots voelt kampioenengeluk bij Beerschot

"Wij hadden zondag, in de match met onze caféploeg, een scheidsrechter die voor Beerschot supportert. Hij zei: 'Dit is het kampioenengeluk dat je begint te voelen'", vertelde Goots aan Het Nieuwsblad. De voormalige aanvaller ziet hoe alles momenteel in het voordeel van Beerschot lijkt uit te draaien.

Ook de resultaten van de concurrentie spelen daarbij een belangrijke rol. Dender bleef zondag tegen Lokeren steken op 2-2 en pakte amper twee punten uit zijn laatste drie wedstrijden. "In de 94ste minuut het winnende doelpunt maken in Virton, leverde twee extra punten op. Terwijl Dender met 2 op 9 een zeer slechte week kende", aldus Goots.

Zeven punten voorsprong op Dender

Beerschot staat inmiddels stevig aan de leiding met 27 punten uit tien wedstrijden. De voorsprong op eerste achtervolger Dender bedraagt zeven punten, terwijl Eupen met achttien punten uit negen wedstrijden op de derde plaats staat. De ploeg van Mo Messoudi heeft haar lot dus helemaal in eigen handen.


Goots ziet het dan ook bijzonder positief in voor zijn voormalige club. "Dit gaat Beerschot niet zo gauw afgeven. Als het straks ook de decembermaand goed doorkomt, mag Beerschot de champagne stilaan koud zetten", besloot hij. De titelstrijd is nog lang niet beslist, maar het vertrouwen op het Kiel groeit met de week.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA

Meer nieuws

Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

19:40
Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

19:20
3
'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'

'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'

19:00
Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

16:36
229
Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

18:00
Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

17:30
2
OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

17:04
Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

17:00
KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

16:40
Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

16:20
Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

16:00
🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

15:40
Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

Crisis bij Lierse wordt groter en groter: "Heel onze wereld is veranderd"

14:40
Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

15:20
Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

15:00
2
Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

14:20
Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

14:00
13
Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

13:40
Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

13:20
4
Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

Ex-Anderlecht-sterren beleven waanzinnig sprookje: dit is haast onmogelijk

13:00
1
Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

12:50
Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

Analist kritisch voor Club Brugge bij veelbesproken fase: "Dat doe je toch niet?"

12:00
3
Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

Geboren in Anderlecht, beslissend in eerste amateur op zijn 16e: wordt dit het nieuwe toptalent?

11:40
🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

🎥 Belgisch record? 10 seconden op het veld en meteen rood

10:40
Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

Noa Lang zoekt confrontatie met Curva: ex-Club Brugge-speler uitgefloten door eigen fans

11:20
2
31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

31-jarige ex-Rode Duivel gaat studeren aan... prestigieuze Harvard

11:00
Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

10:20
🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

10:00
1
Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

09:36
35
JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

09:30
3
Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

07:11
4
Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

09:00
7
Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

08:40
35
Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

08:20
22
Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

07:40
Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 10
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Francs Borains Francs Borains 1-0 Seraing Seraing
RSCA Futures RSCA Futures 4-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Virton Virton 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Lierse SK Lierse SK 2-3 Eupen Eupen
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-2 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout Svédél Svédél over Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt Mike59 Mike59 over Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten" The Purple Knight The Purple Knight over Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak genk75 genk75 over Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans JVD002 JVD002 over Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats EljV EljV over Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout" Admiraal F Admiraal F over Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal” EljV EljV over Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved