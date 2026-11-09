Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Peter Vandenbempt zet Vanaken en Leko stevig op hun plaats

De frustraties liepen zondag hoog op bij Club Brugge na het 1-1-gelijkspel tegen Anderlecht. Hans Vanaken haalde stevig uit naar de VAR, terwijl trainer Ivan Leko bijzonder kritisch was voor de scheidsrechter. Peter Vandenbempt heeft bij Sporza echter een heel andere kijk op de gebeurtenissen en spaart de Brugse hoofdrolspelers niet.

Vooral de uitspraak van Vanaken dat de VAR beter afgeschaft kan worden, vindt Vandenbempt overdreven. "Ik zou de VAR niet afschaffen, zoals een heel boze Hans Vanaken suggereerde. Want die heeft Club ook al heel wat diensten bewezen, zoals tegen Cercle Brugge bijvoorbeeld", merkte de commentator op.

Vandenbempt kritisch voor Leko

Ook de houding van Ivan Leko kon op weinig begrip rekenen. "Die frontale aanval van Ivan Leko op de scheidsrechter was redelijk ongepast, maar lag wel in de lijn van de nervositeit – vreemd genoeg – waarmee Club Brugge en Ivan Leko vanaf de eerste minuut in deze topper zaten", stelde Vandenbempt vast.

De commentator vond dat die nervositeit al bijzonder vroeg zichtbaar was. Hij verwees daarbij naar de reactie van Leko op een gele kaart in de openingsfase. Volgens Vandenbempt was die kaart weliswaar te gemakkelijk gegeven, maar reageerde de Brugse trainer toch fel overdreven.

Gelijkmaker Anderlecht had afgekeurd mogen worden

Over de veelbesproken gelijkmaker van Mihajlo Cvetkovic was Vandenbempt genuanceerder. Hij erkende dat er een argument was om het doelpunt af te keuren. "Als de gelijkmaker van Cvetkovic wordt afgekeurd voor een trekfout, dan was dat zeker ook juist geweest."

Toch vond hij het eveneens verdedigbaar dat de scheidsrechter en de VAR het doelpunt lieten staan. Volgens Vandenbempt had Brandon Mechele zelf eerst een overtreding gemaakt en daarmee een voordeel verkregen, dat hij vervolgens verloor na de trekfout van Cvetkovic.

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"Dat de scheidsrechter én de VAR niet ingrijpen, omdat Mechele het voordeel, dat hij eerst zelf heeft gehaald met een overtreding, dan weer verliest nadat Cvetkovic een overtreding had gemaakt, dat mag voor mij best ook wel", besloot hij.

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