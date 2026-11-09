Pijnlijk weekend voor broers Still: na ontslag Edward ook grote zorgen voor Will

De broers Still hebben een bijzonder moeilijk voetbalweekend achter de rug. Terwijl Edward Still zaterdagavond ontslagen werd bij La Louvière, kreeg ook zijn broer Will een nieuwe klap te verwerken in Frankrijk. Zijn AJ Auxerre verloor met 0-1 van Paris FC en blijft zo gevaarlijk dicht bij de degradatiezone hangen.

Voor Edward Still viel zaterdag definitief het doek na de thuisnederlaag tegen Cercle Brugge. Voorzitter Salvatore Curaba kondigde kort na de wedstrijd aan dat de samenwerking werd stopgezet. Het bestuur zag onvoldoende vooruitgang en besloot tijdens de wedstrijd al dat een trainerswissel noodzakelijk was.

Ook Will Still beleeft moeilijke tijden

Bijna gelijktijdig beleefde Will Still enkele honderden kilometers verderop een minstens even frustrerende avond. Zijn Auxerre ging met 0-1 onderuit tegen Paris FC, nadat voormalig Auxerre-speler Lassine Sinayoko in de tweede helft het enige doelpunt had gemaakt. Het was al de zesde competitienederlaag van het seizoen voor de Franse traditieclub.

Auxerre staat na tien speeldagen op de veertiende plaats in de Ligue 1 en telt amper twee punten voorsprong op de degradatiezone. Toch probeerde Will Still na afloop de positieve punten te benadrukken. "Het is een nederlaag die moeilijk te verteren valt. Het wedstrijdplan was duidelijk en werd goed uitgevoerd", vertelde hij volgens de Franse krant L'Yonne Républicaine.

Druk neemt toe voor Belgische trainer

Will Still vond dat zijn ploeg een reactie had getoond na de zware 5-1-nederlaag tegen Strasbourg een week eerder. "Ik heb niemand iets te verwijten. Als we dezelfde mentaliteit tonen, kunnen we heel wat ploegen het moeilijk maken", benadrukte de Belgisch-Engelse coach, die ondanks de teleurstellende resultaten het vertrouwen in zijn spelers behoudt.



De komende weken worden belangrijk voor Will Still. Na de interlandbreak wachten met Monaco, Marseille en Lille zware tegenstanders. Terwijl zijn broer Edward inmiddels zonder club zit, moet Will proberen om Auxerre opnieuw op het juiste spoor te krijgen. Veel ruimte voor nieuwe misstappen lijkt er niet te zijn.