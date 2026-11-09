Ralf Seuntjens met zéér moedige getuigenis over zijn kankerdiagnose in Japan

Ralf Seuntjens is een ervaren Nederlandse spits, die bij Lommel het mooie weer maakt op dit moment. Enkele jaren geleden werd hij in Japan plots geconfronteerd met een serieuze ziekte: lymfeklierkanker. Nu heeft hij duidelijk gemaakt hoe dat allemaal is ontstaan.

"Plots zit je zeven uur lang aan de chemotherapie", aldus de Nederlander eerder al in Het Belang van Limburg. "Je slikt medicijnen, krijgt spuiten vol medicatie en bloedverdunners. Ik mocht niet meer sporten, omdat ik vol met bloedproppen zat en mijn halsslagader 80 procent dichtzat. Ik heb een jaar niets gedaan. Mijn lichaam ging onder het nulpunt. Er was niets meer van over."

Nu heeft hij in MidMid uitgelegd waar en wanneer de diagnose kwam en wat er toen allemaal door hem heen ging: “We hadden vier dagen vrij na een zege in een derby en dus gingen we naar Osaka. Ik had last van mijn schouder en ik vermoedde een kneuzing. In Japan zijn ze heel streng en willen ze bij klachten altijd meteen beeldvorming hebben.”

Ralf Seuntjens heeft diagnose gekregen in Japan

Samen met de tolk ging ik naar het ziekenhuis om een CT-scan te laten maken. De keer ervoor na een scheurtje had ik binnen het halfuur een diagnose, dus ik zat nu op een bankje en plots gingen er uren voorbij. Ik vroeg me af waarom het zolang duurde.

Ik zag steeds meer dokters passeren. We werden binnengeroepen met de tolk en plots begint mijn tolk te huilen. Ik dacht aan een pees of een blessure die einde seizoen is of dat een operatie nodig was of dergelijke meer.

Tolk moest hem de boodschap brengen: kanker

Naar mijn gevoel duurde dat een kwartier, maar het was vermoedelijk maar een halve minuut. Toen zei de tolk tegen mij dat ik kanker had. Toen ben ik meteen het ziekenhuis uitgerend en ben ik op een bankje gaan zitten buiten alleen.





Ik weet niet wat er toen allemaal door mijn hoofd heen geen. Dan ben je afscheid aan het nemen van alles en iedereen, zo’n dingen spoken dan door je heen. Het was verschrikkelijk, want je hebt zo’n doods gevoel in je leven.”

Mooie getuigenis van Ralf Seuntjens

“Mijn vrouw gaf les en er waren twee kinderen thuis. Er was acht uur tijdsverschil, dus ik kon het pas ’s nachts vertrekken. Ik wilde naar huis, ik wilde naar Nederland. In een facetimegesprek krijg je dan niets je mond uit. Daarna was het ook nog mijn ouders en broer en dergelijke bellen en de dag nadien naar huis bellen. Het was een bizar lange vlucht, het voelde als dagen.”

“Topsporter zijn zat op dat moment totaal niet meer in mijn hoofd. Ik had echt een heel duister gevoel over mij heen dat tijdens de chemo over mij heen kwam. Ik vroeg me echt af wat het was, het was een heel beklemmend gevoel.”