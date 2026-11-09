Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 6 reacties
Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak
Foto: © Photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De topper tussen Club Brugge en Anderlecht kan nog een vervelend staartje krijgen voor Ivan Leko en Hans Vanaken. Zowel de trainer als de aanvoerder van blauw-zwart uitten na het 1-1-gelijkspel stevige kritiek op de arbitrage. Het bondsparket neemt hun uitspraken nu onder de loep.

Vanaken was na de gelijkmaker van Anderlecht bijzonder kwaad. Bij het doelpunt was er een duel tussen Brandon Mechele en Mihajlo Cvetkovic. “Dit slaat nergens op. Schaf de VAR dan gewoon af”, reageerde de middenvelder bij DAZN. Hij kreeg tijdens zijn protest ook geel van scheidsrechter Jasper Vergoote.

Ook Leko spaarde de arbitrage niet. “De beste refs zijn degenen die je niet opmerkt. Deze keer was hij de man van de match. Dan lijkt het alsof je als scheidsrechter vooral de show wil opvoeren”, klonk het bij de Kroatische trainer.

Bondsparket heeft zeven dagen om te beslissen

Die uitspraken zijn intussen ook bij het bondsparket terechtgekomen. De instantie heeft zeven dagen de tijd om te bekijken of Vanaken en/of Leko zich moeten verantwoorden. Volgens Het Nieuwsblad is dat wel degelijk een mogelijkheid.

Waarschuwing, boete of zelfs schorsing

De mogelijke gevolgen lopen uiteen. In het zwaarste scenario kunnen zowel de trainer als de aanvoerder een effectieve schorsing krijgen. Die kans wordt evenwel klein geacht. Ook een waarschuwing of een geldboete behoren tot de mogelijkheden.

Lees ook... Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”
Voor Club Brugge is het dus afwachten of de emotionele reacties na het puntenverlies nog een sportief gevolg krijgen. Het bondsparket moet binnen de voorziene termijn beslissen of het de zaak verder behandelt.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Hans Vanaken

Meer nieuws

Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

Degryse ziet nieuwe opportuniteiten bij Club Brugge: “Die twee ballen zul je niet van Potts zien”

10:20
Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal”

08:40
15
Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?"

08:20
14
Hans Vanaken woedend na topper tegen Anderlecht: "Slaat nergens op, schaf het gewoon af"

Hans Vanaken woedend na topper tegen Anderlecht: "Slaat nergens op, schaf het gewoon af"

15:53
46
🎥 Hans Vanaken doet wat geen enkele speler van Club Brugge of Anderlecht ooit kon

🎥 Hans Vanaken doet wat geen enkele speler van Club Brugge of Anderlecht ooit kon

15:40
2
Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

Anderlecht voetbalt beter met hem in de ploeg: “Ik moet beide kanten tonen”

06:00
Tsawa greep zijn kans bij Club Brugge en beleefde een heel bijzonder moment tegen Anderlecht

Tsawa greep zijn kans bij Club Brugge en beleefde een heel bijzonder moment tegen Anderlecht

23:00
2
Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend Reactie

Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend

07:20
Anderlecht verdedigt zijn aanpak op Club Brugge: "Zelfs topploegen doen dat"

Anderlecht verdedigt zijn aanpak op Club Brugge: "Zelfs topploegen doen dat"

22:20
4
Ivan Leko komt met lof voor Anderlecht-trainer Vitor Bruno: "Chapeau daarvoor!"

Ivan Leko komt met lof voor Anderlecht-trainer Vitor Bruno: "Chapeau daarvoor!"

22:00
Mihajlo Cvetkovic reageert doodeerlijk op zijn doelpunt, dat voor zoveel woede zorgde bij Club Brugge

Mihajlo Cvetkovic reageert doodeerlijk op zijn doelpunt, dat voor zoveel woede zorgde bij Club Brugge

21:00
5
Bruno snoert critici de mond en heeft duidelijke boodschap voor de Anderlecht-fans over 'project' Reactie

Bruno snoert critici de mond en heeft duidelijke boodschap voor de Anderlecht-fans over 'project'

19:40
1
Yann Sommer weet waarom Anderlecht zo diep terugplooide tegen Club Brugge

Yann Sommer weet waarom Anderlecht zo diep terugplooide tegen Club Brugge

20:00
2
Ivan Leko haalt zwaar uit naar scheidsrechter Vergoote: "Hij was de 'Man van de Match'"

Ivan Leko haalt zwaar uit naar scheidsrechter Vergoote: "Hij was de 'Man van de Match'"

19:00
56
JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

JPL-trainer smeekt nu al om versterking, maar... zal hij het zelf nog meemaken?

09:30
2
Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

Anderlecht-flop wordt "uit de vergeetput gehaald": hij deed zelfs Marc Coucke kirren van plezier

07:40
🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?"

10:00
1
Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

09:00
Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Hij heeft me de bek gesnoerd"

Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Hij heeft me de bek gesnoerd"

18:20
12
Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

08:00
Leko verklaart keuze voor Vermant en Tresoldi, maar is bijzonder cryptisch over afwezige Diakhon Reactie

Leko verklaart keuze voor Vermant en Tresoldi, maar is bijzonder cryptisch over afwezige Diakhon

16:42
1
Hij ging woedend naar huis: dit is de echte reden voor afwezigheid Diakhon tegen Anderlecht

Hij ging woedend naar huis: dit is de echte reden voor afwezigheid Diakhon tegen Anderlecht

16:50
14
Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout" Reactie

Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout"

16:10
35
Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

Davy Roef blijft een nachtmerrie voor penaltynemers: dit zijn de statistieken en zijn reactie

06:29
1
Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

07:11
4
Vanhaezebrouck spaart Club Brugge én Anderlecht niet: "Ze mogen hen dankbaar zijn"

Vanhaezebrouck spaart Club Brugge én Anderlecht niet: "Ze mogen hen dankbaar zijn"

16:00
1
Eén klasseflits volstaat: Anderlecht bezorgt Club Brugge zure namiddag op Jan Breydel

Eén klasseflits volstaat: Anderlecht bezorgt Club Brugge zure namiddag op Jan Breydel

15:25
🎥 Trossard reageert - ondanks drie assists - woedend richting ploegmaat

🎥 Trossard reageert - ondanks drie assists - woedend richting ploegmaat

06:58
Antwerp heeft toch iets om zich aan op te trekken: beloftenploeg draait op volle toeren

Antwerp heeft toch iets om zich aan op te trekken: beloftenploeg draait op volle toeren

22:40
2
Franse media maken Rode Duivel Godts helemaal af: dit is volgens hen het probleem

Franse media maken Rode Duivel Godts helemaal af: dit is volgens hen het probleem

22:20
Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde"

Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde"

21:40
8
Droomstart voor Jonas De Roeck: STVV verplettert Zulte Waregem

Droomstart voor Jonas De Roeck: STVV verplettert Zulte Waregem

21:08
5
Ross Sykes kopt Union naar de leidersplaats, Genk ziet top steeds verder weglopen

Ross Sykes kopt Union naar de leidersplaats, Genk ziet top steeds verder weglopen

20:27
Rik De Mil maakt zich ondanks zege KAA Gent grote zorgen

Rik De Mil maakt zich ondanks zege KAA Gent grote zorgen

20:20
Van 0-2 naar 2-2, van 2-4 naar 4-4: waanzinnige avond voor Manchester United (en pijnlijke voor Lammens)

Van 0-2 naar 2-2, van 2-4 naar 4-4: waanzinnige avond voor Manchester United (en pijnlijke voor Lammens)

19:32
Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk

Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk

17:54
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal” Goro Goro over Na de Brugse woede over goal Cvetkovic en de VAR: "Waarom niet het systeem uit de Challenger Pro League?" Redredred Redredred over Antwerp heeft toch iets om zich aan op te trekken: beloftenploeg draait op volle toeren Jacques1963. Jacques1963. over Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout" NikiSan NikiSan over 🎥 Het meest bizarre interview van het weekend en het gaat over Senne Lammens: "Dit is toch duidelijk?" Geert66 Geert66 over Hans Vanaken woedend na topper tegen Anderlecht: "Slaat nergens op, schaf het gewoon af" Dan the Man Dan the Man over Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Ze hebben me geweldig geantwoord" Dan the Man Dan the Man over Ivan Leko haalt zwaar uit naar scheidsrechter Vergoote: "Hij was de 'Man van de Match'" Geert66 Geert66 over Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak Andreas2962 Andreas2962 over Senne Lammens krijgt vol de wind van voren: "Sindsdien is hij niet meer dezelfde" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved