Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak

De topper tussen Club Brugge en Anderlecht kan nog een vervelend staartje krijgen voor Ivan Leko en Hans Vanaken. Zowel de trainer als de aanvoerder van blauw-zwart uitten na het 1-1-gelijkspel stevige kritiek op de arbitrage. Het bondsparket neemt hun uitspraken nu onder de loep.

Vanaken was na de gelijkmaker van Anderlecht bijzonder kwaad. Bij het doelpunt was er een duel tussen Brandon Mechele en Mihajlo Cvetkovic. “Dit slaat nergens op. Schaf de VAR dan gewoon af”, reageerde de middenvelder bij DAZN. Hij kreeg tijdens zijn protest ook geel van scheidsrechter Jasper Vergoote.

Ook Leko spaarde de arbitrage niet. “De beste refs zijn degenen die je niet opmerkt. Deze keer was hij de man van de match. Dan lijkt het alsof je als scheidsrechter vooral de show wil opvoeren”, klonk het bij de Kroatische trainer.

Bondsparket heeft zeven dagen om te beslissen

Die uitspraken zijn intussen ook bij het bondsparket terechtgekomen. De instantie heeft zeven dagen de tijd om te bekijken of Vanaken en/of Leko zich moeten verantwoorden. Volgens Het Nieuwsblad is dat wel degelijk een mogelijkheid.

Waarschuwing, boete of zelfs schorsing

De mogelijke gevolgen lopen uiteen. In het zwaarste scenario kunnen zowel de trainer als de aanvoerder een effectieve schorsing krijgen. Die kans wordt evenwel klein geacht. Ook een waarschuwing of een geldboete behoren tot de mogelijkheden.

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Voor Club Brugge is het dus afwachten of de emotionele reacties na het puntenverlies nog een sportief gevolg krijgen. Het bondsparket moet binnen de voorziene termijn beslissen of het de zaak verder behandelt.